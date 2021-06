MotoGP, Assen, Libere 1: Vinales rialza la testa, Ducati indietro

Se in MotoGP c'è un re degli alti e bassi, questo è senza ombra di dubbio Maverick Vinales e ne ha dato un saggio questa mattina ad Assen. Dopo aver chiuso ultimo al Sachsenring appena cinque giorni fa, il pilota della Yamaha è stato infatti il più veloce nella prima sessione di prove libere del Gran Premio d'Olanda.

Ieri aveva detto che avrebbe "copiato" ogni piccolo aspetto del setting di Fabio Quartararo e se davvero fosse stato così, la mossa sembra aver dato i suoi dividendi. Lo spagnolo ha girato in 1'33"072 ed ha preceduto di 111 millesimi Pol Espargaro, che nel box della Honda ha anche un telaio evoluto, anche se prestazione della FP1 è arrivata con quello 2021 standard.

In terza posizione c'è la Suzuki di Alex Rins, ma lo spagnolo, non ancora al 100% dopo l'operazione al radio destro, è uno dei pochi che hanno montato anche una gomma soft al posteriore nei minuti conclusivi, quindi la sua prestazione va presa con le pinze. Inoltre bisogna sottolineare che il suo ritardo da Vinales è di oltre quattro decimi.

Quarto tempo per il leader iridato Fabio Quartararo, la cui Yamaha è marcata a vista dal diretto inseguitore nel Mondiale, il connazionale Johann Zarco, che è stato l'unico pilota della Ducati capace di entrare nella top 10 per ora. Le Desmosedici GP per il momento non paiono particolarmente a loro agio sulla "Cattedrale", come dimostrato anche dal distacco di oltre otto decimi del francese. Senza contare che Jack Miller e Pecco Bagnaia sono solamente in 11esima e 12esima posizione con le due moto ufficiali.

Chi invece sembra aver fatto un passo avanti decisamente interessante è Danilo Petrucci. Stamani il pilota di Terni si è preso la palma di miglior pilota KTM, staccando un ottimo sesto tempo a circa otto decimi. Una prestazione notevole se si pensa che invece le due RC16 del team ufficiale sono rispettivamente in 14esima e 16esima posizione con Miguel Oliveira e Brad Binder.

Molto positiva anche la sessione dell'Aprilia, che al momento avrebbe entrambe le sue RS-GP in Q2. Aleix Espargaro ha confermato l'ottimo potenziale di questa prima parte di stagione per firmare il settimo tempo, mentre Lorenzo Savadori è tra quelli che hanno montato la gomma soft nel finale e in questo modo è riuscito ad arrampicarsi fino alla decima piazza. Correre su una pista che conosce bene fin dai tempi della Superbike può essere stato sicuramente d'aiuto al pilota romagnolo comunque.

Dopo la bellissima vittoria in Germania, Marc Marquez è tornato un po' con i piedi per terra in terra olandese. Il pilota della Honda, che come Espargaro ha a disposizione un telaio evoluto nel box, si è dovuto accontentare del nono tempo, rovinando anche uno dei suoi giri migliori con un lungo all'ultima chicane. Alla fine quindi si è ritrovato alle spalle anche dell'altra RC213V di Takaaki Nakagami.

Attardato anche il campione del mondo in carica Joan Mir, che con la sua Suzuki non è riuscito a fare meglio del 13esimo tempo con un ritardo di 1"2. Poco più indietro, circa un decimo, c'è Valentino Rossi che è stato autore del 15esimo tempo con la sua Yamaha Petronas e quindi al momento è molto distante dalle altre due M1 ufficiali.

Purtroppo sono in coda al gruppo Enea Bastianini e Luca Marini, che occupano la 19esima e la 21esima posizione con le due Ducati di Avintia. Tra di loro si è infilata l'altra Desmosedici GP di Jorge Martin, quindi i rookie sono tutti più o meno lì. Dietro di loro c'è solamente Garrett Gerloff, chiamato dal Team Petronas per sostituire l'infortunato Franco Morbidelli. Il pilota statunitese si è anche reso protagonista di una scivolata nella quale ha demolito discretamente la sua M1, rialzandosi fortunatamente senza conseguenze.