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MotoGP | Assen, Libere 1: Bezzecchi e Bagnaia partono forte, cade Marquez che è 10°

Il leader del Mondiale ha subito una grande reazione al brutto episodio di Assen, ma in generale brillano le Aprilia, con Martin 3° e i due Trackhouse 5° e 6°. Bagnaia inizia con un problemino tecnico, ma raddrizza la sessione chiudendo a 98 millesimi dalla vetta e precedendo Di Giannantonio. Marquez paga una scivolata alla curva 16 ed è solo 10°.

Matteo Nugnes
Matteo Nugnes
Modificato:
Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images

Marco Bezzecchi doveva reagire e sembra averlo fatto nel migliore dei modi. E' passata meno di una settimana dal fattaccio dello schiaffo rimediato ad un commissario che gli ha impedito di prendere parte alla gara lunga di Brno, ma il pilota dell'Aprilia sembra essere riuscito a voltare pagina senza troppi problemi, perché stamattina è stato il più veloce nella prima sessione di prove libere del Gran Premio d'Olanda di MotoGP.

Il leader del Mondiale è stato veloce fin dalle prime fasi della sessione e alla fine ha messo tutti in fila grazie ad un crono di 1'32"311 a dire il vero abbastanza alto, perché distante ben 1"8 dal record della pista di Assen realizzato da Pecco Bagnaia nel 2024. Va detto però che le temperature trovate stamani in Olanda erano decisamente più altre di quelle a cui eravamo abituati da queste parti, con la colonnina che è arrivata a toccare i 31 gradi e l'asfalto invece i 42.

Alle spalle del riminese c'è il suo futuro compagno di squadra, ovvero Pecco Bagnaia, fresco di annuncio del suo approdo in Aprilia a partire dal prossimo anno. Il piemontese però sta proseguendo il suo percorso di crescita in sella alla Ducati GP26, perché il suo 1'32"409 lo ha realizzato proprio all'ultimo giro, quando le sue gomme medie avevano entrambe ben 15 giri. Un buon viatico per chi ultimamente ha avuto soprattutto problemi a far durare gli pneumatici. Tra le altre cose, il tre volte iridato è stato anche bravo a raddrizzare un turno iniziato con un inconveniente tecnico che lo aveva costretto a rientrare subito ai box e a restarci per diversi minuti.

In terza posizione c'è l'altra Aprilia di un Jorge Martin che sul tracciato olandese sembra aver ritrovato subito quel feeling con la RS-GP che era parso un filino smarrito nelle ultime due uscite. Lo spagnolo, che si è riportato a sole 8 lunghezze dal vicino di box, paga 144 millesimi nei suoi confronti. Per la Casa di Noale comunque l'avvio è stato molto incoraggiante in generale, perché tutte le sue moto sono nelle prime sei posizioni, con i due piloti Trackhouse, Ai Ogura e Raul Fernandez, che occupano la quinta e la sesta posizione.

Davanti alle due moto della squadra statunitense però c'è anche un'altra Ducati e si tratta di quella di Fabio Di Giannantonio, che oggi ha provato per la prima volta il codone evoluzione che sulle GP26 del team ufficiale è diventato ormai un elemento in pianta stabile a partire dal Gran Premio d'Ungheria. Il romano della Pertamina Enduro VR46 si trova a 160 millesimi dalla vetta.

E la classifica è cortissima, perché sotto i tre decimi di distacco c'è anche Joan Mir, che occupa la settima posizione con la sua Honda. Il maiorchino, così come Maverick Vinales, che è il primo tra i piloti KTM con il suo nono tempo, è uno di quelli che però hanno montato una gomma media nuova al posteriore per scalare la classifica nel finale. Tra di loro poi si è infilato Fermin Aldeguer, che sulla Ducati GP25 del Gresini Racing montava invece due gomme usate quando ha staccato il suo 1'32"658.

Bisogna scendere fino al decimo posto, dunque, per trovare il vincitore degli ultimi due appuntamenti, ovvero il campione del mondo in carica Marc Marquez. Il ducatista temeva di faticare di più ad Assen, vista la gran quantità di curve veloci a destra che presenta il tracciato olandese ed effettivamente per ora è parso meno brillante. Va detto però che nel finale ha perso anche diversi minuti, tra recupero della moto ed il successivo lavoro ai box, a causa di una scivolata senza conseguenze alla curva 16. In ogni caso, il suo ritardo è contenuto, perché parliamo di 446 millesimi.

A terra, ma alla curva 4, c'è finito anche Diogo Moreira, che alla fine ha chiuso 12° con la Honda del Team LCR, alle spalle anche della KTM di un Pedro Acosta che non è parso al livello dei migliori per ora in sella alla sua KTM. Rispetto a Brno sembra aver fatto un passo avanti Alex Marquez, ancora convalescente dagli infortuni rimediati a Barcellona, che lo avevano convinto a saltare le due gare in Repubblica Ceca dopo aver disputato le prove. Il pilota del Gresini Racing ha infatti iniziato il weekend con il 13° tempo, a poco più di sei decimi.

Dietro di lui c'è il tandem tutto tricolore composto dalla Ducati VR46 di Franco Morbidelli e dalla KTM Tech3 di Enea Bastianini, mentre bisogna arrivare addirittura al 16° posto per incontrare la prima delle Yamaha, che è quella di Jack Miller. Parlando delle M1, sembra ancora abbastanza irriconoscibile Fabio Quartararo, che si ritrova mestamente in 20° posizione, distanziato di poco meno di un secondo. Di poco davanti a lui c'è Luca Marini, che chiude il quadro dei piloti italiani con il 18° tempo della sua Honda.

La classifica della FP1

Tutte le statistiche
 
Cla Pilota # Moto Giri Tempo Distacco km/h Speed Trap
1 Italy M. Bezzecchi Aprilia Racing Team 72 Aprilia 19

1'32.311

   177.131 308
2 Italy F. Bagnaia Ducati Team 63 Ducati 15

+0.098

1'32.409

 0.098 176.943 309
3 Spain J. Martin Aprilia Racing Team 89 Aprilia 20

+0.144

1'32.455

 0.046 176.855 306
4 Italy F. Di Giannantonio Team VR46 49 Ducati 18

+0.160

1'32.471

 0.016 176.825 309
5 Japan A. Ogura Trackhouse Racing Team 79 Aprilia 21

+0.164

1'32.475

 0.004 176.817 308
6 Spain R. Fernandez Trackhouse Racing Team 25 Aprilia 19

+0.205

1'32.516

 0.041 176.739 305
7 Spain J. Mir Honda HRC 36 Honda 19

+0.240

1'32.551

 0.035 176.672 305
8 Spain F. Aldeguer Gresini Racing 54 Ducati 15

+0.347

1'32.658

 0.107 176.468 304
9 Spain M. Viñales Tech 3 12 KTM 19

+0.356

1'32.667

 0.009 176.451 307
10 Spain M. Marquez Ducati Team 93 Ducati 17

+0.446

1'32.757

 0.090 176.279 307
11 Spain P. Acosta Red Bull KTM Factory Racing 37 KTM 18

+0.454

1'32.765

 0.008 176.264 310
12 Brazil D. Moreira Team LCR 11 Honda 15

+0.539

1'32.850

 0.085 176.103 310
13 Spain A. Marquez Gresini Racing 73 Ducati 18

+0.639

1'32.950

 0.100 175.913 312
14 Italy F. Morbidelli Team VR46 21 Ducati 20

+0.670

1'32.981

 0.031 175.855 303
15 Italy E. Bastianini Tech 3 23 KTM 18

+0.765

1'33.076

 0.095 175.675 308
16 Australia J. Miller Pramac Racing 43 Yamaha 17

+0.790

1'33.101

 0.025 175.628 300
17 Spain A. Rins Yamaha Factory Racing 42 Yamaha 17

+0.823

1'33.134

 0.033 175.566 301
18 Italy L. Marini Honda HRC 10 Honda 13

+0.956

1'33.267

 0.133 175.316 307
19 South Africa B. Binder Red Bull KTM Factory Racing 33 KTM 23

+0.957

1'33.268

 0.001 175.314 307
20 France F. Quartararo Yamaha Factory Racing 20 Yamaha 19

+0.985

1'33.296

 0.028 175.261 300
21 Turkey T. Razgatlioglu Pramac Racing 7 Yamaha 18

+1.204

1'33.515

 0.219 174.851 301
22 Spain A. Fernandez Yamaha Factory Racing 47 Yamaha 20

+1.688

1'33.999

 0.484 173.950 300
23 United Kingdom C. Crutchlow Team LCR 35 Honda 16

+2.350

1'34.661

 0.662 172.734 306
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