MotoGP | Assen, Libere 1: Bezzecchi e Bagnaia partono forte, cade Marquez che è 10°

Marco Bezzecchi doveva reagire e sembra averlo fatto nel migliore dei modi. E' passata meno di una settimana dal fattaccio dello schiaffo rimediato ad un commissario che gli ha impedito di prendere parte alla gara lunga di Brno, ma il pilota dell'Aprilia sembra essere riuscito a voltare pagina senza troppi problemi, perché stamattina è stato il più veloce nella prima sessione di prove libere del Gran Premio d'Olanda di MotoGP.

Il leader del Mondiale è stato veloce fin dalle prime fasi della sessione e alla fine ha messo tutti in fila grazie ad un crono di 1'32"311 a dire il vero abbastanza alto, perché distante ben 1"8 dal record della pista di Assen realizzato da Pecco Bagnaia nel 2024. Va detto però che le temperature trovate stamani in Olanda erano decisamente più altre di quelle a cui eravamo abituati da queste parti, con la colonnina che è arrivata a toccare i 31 gradi e l'asfalto invece i 42.

Alle spalle del riminese c'è il suo futuro compagno di squadra, ovvero Pecco Bagnaia, fresco di annuncio del suo approdo in Aprilia a partire dal prossimo anno. Il piemontese però sta proseguendo il suo percorso di crescita in sella alla Ducati GP26, perché il suo 1'32"409 lo ha realizzato proprio all'ultimo giro, quando le sue gomme medie avevano entrambe ben 15 giri. Un buon viatico per chi ultimamente ha avuto soprattutto problemi a far durare gli pneumatici. Tra le altre cose, il tre volte iridato è stato anche bravo a raddrizzare un turno iniziato con un inconveniente tecnico che lo aveva costretto a rientrare subito ai box e a restarci per diversi minuti.

In terza posizione c'è l'altra Aprilia di un Jorge Martin che sul tracciato olandese sembra aver ritrovato subito quel feeling con la RS-GP che era parso un filino smarrito nelle ultime due uscite. Lo spagnolo, che si è riportato a sole 8 lunghezze dal vicino di box, paga 144 millesimi nei suoi confronti. Per la Casa di Noale comunque l'avvio è stato molto incoraggiante in generale, perché tutte le sue moto sono nelle prime sei posizioni, con i due piloti Trackhouse, Ai Ogura e Raul Fernandez, che occupano la quinta e la sesta posizione.

Davanti alle due moto della squadra statunitense però c'è anche un'altra Ducati e si tratta di quella di Fabio Di Giannantonio, che oggi ha provato per la prima volta il codone evoluzione che sulle GP26 del team ufficiale è diventato ormai un elemento in pianta stabile a partire dal Gran Premio d'Ungheria. Il romano della Pertamina Enduro VR46 si trova a 160 millesimi dalla vetta.

E la classifica è cortissima, perché sotto i tre decimi di distacco c'è anche Joan Mir, che occupa la settima posizione con la sua Honda. Il maiorchino, così come Maverick Vinales, che è il primo tra i piloti KTM con il suo nono tempo, è uno di quelli che però hanno montato una gomma media nuova al posteriore per scalare la classifica nel finale. Tra di loro poi si è infilato Fermin Aldeguer, che sulla Ducati GP25 del Gresini Racing montava invece due gomme usate quando ha staccato il suo 1'32"658.

Bisogna scendere fino al decimo posto, dunque, per trovare il vincitore degli ultimi due appuntamenti, ovvero il campione del mondo in carica Marc Marquez. Il ducatista temeva di faticare di più ad Assen, vista la gran quantità di curve veloci a destra che presenta il tracciato olandese ed effettivamente per ora è parso meno brillante. Va detto però che nel finale ha perso anche diversi minuti, tra recupero della moto ed il successivo lavoro ai box, a causa di una scivolata senza conseguenze alla curva 16. In ogni caso, il suo ritardo è contenuto, perché parliamo di 446 millesimi.

A terra, ma alla curva 4, c'è finito anche Diogo Moreira, che alla fine ha chiuso 12° con la Honda del Team LCR, alle spalle anche della KTM di un Pedro Acosta che non è parso al livello dei migliori per ora in sella alla sua KTM. Rispetto a Brno sembra aver fatto un passo avanti Alex Marquez, ancora convalescente dagli infortuni rimediati a Barcellona, che lo avevano convinto a saltare le due gare in Repubblica Ceca dopo aver disputato le prove. Il pilota del Gresini Racing ha infatti iniziato il weekend con il 13° tempo, a poco più di sei decimi.

Dietro di lui c'è il tandem tutto tricolore composto dalla Ducati VR46 di Franco Morbidelli e dalla KTM Tech3 di Enea Bastianini, mentre bisogna arrivare addirittura al 16° posto per incontrare la prima delle Yamaha, che è quella di Jack Miller. Parlando delle M1, sembra ancora abbastanza irriconoscibile Fabio Quartararo, che si ritrova mestamente in 20° posizione, distanziato di poco meno di un secondo. Di poco davanti a lui c'è Luca Marini, che chiude il quadro dei piloti italiani con il 18° tempo della sua Honda.