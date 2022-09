MotoGP | Aruba.it Racing correrà a Misano con Michele Pirro

Carica lettore audio

Per la terza volta nella stagione 2022, la livrea che caratterizza le Ducati Panigale V4 R di Alvaro Bautista e Michael Rinaldi nei circuiti del Campionato del Mondo Superbike sarà di nuovo schierata sulla griglia di partenza di un Gran Premio di MotoGP con Michele Pirro in sella alla Ducati Desmosedici GP.

Dopo il Gran Premio d’Italia (Mugello) e il Gran Premi de Catalunya (Barcellona, Spagna) il team Aruba.it Racing sarà quindi nuovamente presente nel paddock di MotoGP al Misano World Circuit Marco Simoncelli dove le prime prove libere del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini andranno in scena venerdì dalle 9.55.

Michele Pirro, Aruba.it Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

“Sono felice di tornare a correre in MotoGP dopo l’esperienza del Mugello e di Barcellona", ha dichiarato Pirro alla vigilia del Gran Premio di San Marino al Marco Simoncelli di Misano Adriatico.

"Spero però di avere qualche chance in più di poter lottare per la Top 10 o chiudere quantomeno in zona punti. Abbiamo fatto dei test a Misano e le sensazioni con la Ducati Desmosedici GP sono state molto positive".

"Ci tengo a far bene anche perché, ovviamente, questo è il mio Gran Premio di casa. Sono molto felice di vestire ancora i colori di Aruba.it Racing e per questo vorrei ringraziare Stefano Cecconi e tutto il team. Non vedo l’ora di scendere in pista venerdì: sarà anche la mia prima gara da papà e ce la metterò tutta per dimostrare anche che anche da papà si può andare forte”, ha concluso il pilota della Ducati.