MotoGP | Arroyo lascia la direzione generale di Dorna

Manel Arroyo, giornalista di professione e specialista nella negoziazione di contratti audiovisivi, è diventato il responsabile dell'intera divisione commerciale del campionato, comprese le sponsorizzazioni, dopo l'uscita di Pau Serracanta nel 2021 dopo 20 anni di incarico. Secondo lo stesso dirigente catalano, la decisione di andarsene è stata presa da tempo e comunicata ai vertici dell'azienda, anche se si è concretizzata solo all'inizio del 2022.

Sembra che la Dorna stia esplorando le diverse alternative che porteranno infine alla sostituzione del dirigente spagnolo. Sebbene il primo impulso sia quello di cercare qualcuno che non sia attualmente all'interno dell'organizzazione della società che gestisce il campionato, non è escluso che il nuovo direttore commerciale (CCO) emerga da una promozione interna all'azienda.

Nonostante l'abbandono del suo coinvolgimento quotidiano nella MotoGP, Arroyo rimarrà un azionista (tutti i dirigenti della Dorna condividono il 20% della torta totale) e agirà come consulente, anche se la sua presenza nel paddock non sarà così regolare come lo è stata finora.

Non va dimenticato che Arroyo è stato una delle forze trainanti della Dorna praticamente dalla sua fondazione (1988) e soprattutto dal 1992, quando è stata istituita come promotrice del campionato. In questi tre decenni, Arroyo ha avuto un ruolo decisivo nella transizione al digitale e nella firma dei contratti per i diritti televisivi, che sono ancora la principale fonte di entrate finanziarie.

Manel Arroyo, Director General de Dorna Sports Photo by: Motogp.com

Manca un mese alla pre-stagione 2023

Il Campionato del Mondo MotoGP tornerà in azione il 10-12 febbraio con il primo test pre-stagionale ufficiale a Sepang, dove per la prima volta potremo vedere i primi piloti in sella alle moto 2023 dopo la pausa invernale.

Prima, però, ci saranno le presentazioni della prima squadra. La prima a debuttare sarà la Yamaha, la cui nuova livrea sarà svelata il 17 gennaio, seguita quattro giorni dopo dal team Gresini.