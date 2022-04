MotoGP | Arrivato in Argentina il materiale dei team

Carica lettore audio

La notizia che tutto il paddock della MotoGP attendeva si è materializzata nel corso della nottata italiana: il volo che trasportava il materiale di alcuni team della classe regina del Motomondiale, partito dal Kenya, è finalmente atterrato all'aeroporto Benjamin Matienzo di San Miguel di Tucuman.

L'arrivo del Boeing 747 all'aeroporto argentino ha sancito la fine dell'odissea che hanno vissuto team di MotoGP, ma anche di Moto2 e Moto3 a causa della rottura dell'aereo che avrebbe dovuto portare il materiale dall'Indonesia a San Miguel.

Il volo BSC4043 partito da Mombasa nelle prime ore di venerdì è arrivato a Lagos, in Nigeria, alle 9.26 locali per il rifornimento. 4 ore più tardi ha ripreso il volo per il suo secondo scalo, la città brasiliana di Salvador, prima di recarsi finalmente a Tucuman, dov'è atterrato alle 21:45 locali, dopo 4 ore e 22 minuti di volo.

Atterrato il Boeing 747 è scattata un'operazione speciale con 10 camion per spostare tutto il materiale via terra all'Autodromo di Termas de Rio Hondo, situato a 96 chilometri dall'aeroporto.

Alcuni team, tra cui VR46 e Gresini Racing, hanno ricevuto il proprio materiale - erano sprovvisti di quasi tutto - poco più di un'ora fa. Questo vuol dire che dovranno lavorare alacremente per cercare di scendere in pista nel pomeriggio italiano.

La prima sessione in pista della classe regina del Motomondiale, la MotoGP, è prevista per questo pomeriggio, alle ore 17:35 italiane con le Libere 1. Successivamente sarà il turno delle Libere 2 alle 20:40 per poi concludere l'interminabile giornata con le Qualifiche, previste alle 22:05.