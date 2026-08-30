MotoGP | Aragon, Warm-Up: Bezzecchi prova a lanciare la sfida a Marquez

Il Warm-Up del Gran Premio di Aragon di MotoGP non sembra lasciare molti dubbi su quelle che saranno le scelte quando alle 14:00 scatterà la gara lunga. Sono ben 21 infatti i piloti che nel turno da 10 minuti di stamattina si sono indirizzati su una coppia di gomme medie e l'unica alternativa è stata quella di Alex Rins, che ha girato con una soft sul posteriore della sua Yamaha.

E' chiaro che ora le condizioni erano molto diverse a livello di temperature, perché quella dell'aria era di 23 gradi e quella dell'asfalto di 30, ma è molto interessante il passo che è riuscito a sfoderare Marco Bezzecchi, seppur con una gomma nuova al posteriore.

Il pilota dell'Aprilia è riuscito a girare con una certa regolarità sotto al muro dell'1'47", mettendo alla fine tutti in fila con un crono di 1'46"512. Dopo la pole position di ieri, il riminese dunque continua a provare a mettere pressione al grande favorito Marc Marquez, che stamani se l'è presa decisamente con più calma, chiudendo terzo, ma staccato di 743 millesimi con una gomma usata.

Oltre a Bezzecchi, sotto al muro dell'1'47" ci è sceso anche un ottimo Pedro Acosta, che con la sua KTM sembra intenzionato a costruire qualcosa di importante partendo dalla base della bella Sprint di ieri, alla termine della quale si è detto convinto che probabilmente avrebbe anche potuto dare la caccia al podio se non avesse perso tempo nella battaglia con Jorge Martin. Va detto però che lo "Squalo di Mazarron" ha chiuso a quasi mezzo secondo da Bezzecchi.

Le KTM si sono messe in evidenza in generale, perché in quarta posizione c'è anche l'ottima prestazione del collaudatore Pol Espargaro, chiamato a sostituire l'infortunato Maverick Vinales sulla RC16 di Tech3. A riprova della differenza che ha fatto Bezzecchi in questo Warm-Up, sono appena cinque i piloti racchiusi in meno di un secondo e il quinto è Fabio Quartararo, che oggi è chiamato a riscattare l'esplosione del motore della sua Yamaha accusato nella Sprint.

Nelle prime posizioni c'è anche la Honda di Luca Marini, accreditato del sesto tempo, mentre gli altri big sono tutti piuttosto attardati, a partire da Alex Marquez, che non è andato oltre al 13° tempo con la Ducati del Gresini Racing, staccato di 1"3 con una gomma usata. Un paio di posizioni ed una manciata di millesimi più indietro poi c'è il leader iridato Jorge Martin, mentre Pecco Bagnaia è in 17° posizione.

Potremmo quasi definire tragicomico quanto accaduto al tre volte iridato, cheh ha potuto completare appena quattro giri per un disguido avvenuto all'interno del box Ducati. Sulla sua GP26 era infatti montata una gomma soft nuova invece di una media usata. Cosa che gli ha fatto "buttare" un giro e lo ha costretto a rientrare al box per il cambio gomme, non senza una dose di nervosismo.

Gli altri italiani, infine, sono tutti in coda al gruppo, con la KTM Tech3 di Enea Bastianini in 20° posizione, che precede la Ducati VR46 di Fabio Di Giannantonio e l'Aprilia Trackhouse di Lorenzo Savadori, sostituto dell'infortunato Ai Ogura.