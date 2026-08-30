Vai al contenuto principale

Registrati gratis

  • Accedi rapidamente ai tuoi articoli preferiti

  • Gestisci le notifiche sulle informazioni dell'ultimo minuto e dei tuoi piloti preferiti

  • Fai sentire la tua voce commentando l'articolo

Consigliato per te

MotoGP | Marquez carico: "Quando mi sento forte, parlo. Far bene sulle mie piste è l'unica chance per il titolo"

MotoGP
MotoGP
Aragon
MotoGP | Marquez carico: "Quando mi sento forte, parlo. Far bene sulle mie piste è l'unica chance per il titolo"

MotoGP | Bezzecchi: "Weekend fantastico: doveva essere una pista ostica, invece siamo stati sempre veloci"

MotoGP
MotoGP
Aragon
MotoGP | Bezzecchi: "Weekend fantastico: doveva essere una pista ostica, invece siamo stati sempre veloci"

MotoGP | Mondiale: Marquez e Bezzecchi tornano a -19 e -24 da Martin

MotoGP
MotoGP
Aragon
MotoGP | Mondiale: Marquez e Bezzecchi tornano a -19 e -24 da Martin

MotoGP | Marquez fa bottino pieno ad Aragon davanti ad un super Acosta, Bezzecchi ancora sul podio

MotoGP
MotoGP
Aragon
MotoGP | Marquez fa bottino pieno ad Aragon davanti ad un super Acosta, Bezzecchi ancora sul podio

Audi 90, 40 anni dopo è ancora una berlina sorprendente

Prodotto
Prodotto
Motor1.com Italia
Audi 90, 40 anni dopo è ancora una berlina sorprendente

WRC | La nuova proprietà si presenta: cosa cambierà e cosa non verrà toccato del Mondiale per il futuro

WRC
WRC
Rally del Paraguay
WRC | La nuova proprietà si presenta: cosa cambierà e cosa non verrà toccato del Mondiale per il futuro

GT World | La Aston Martin-Comtoyou di Drudi in Pole Position al Nürburgring 

GT World Challenge Europe Endurance
GT World Challenge Europe Endurance
GT World | La Aston Martin-Comtoyou di Drudi in Pole Position al Nürburgring 

LIVE MotoGP | Gran Premio di Aragon, Gara

MotoGP
MotoGP
Aragon
LIVE MotoGP | Gran Premio di Aragon, Gara
Ultime notizie
MotoGP Aragon

MotoGP | Aragon, Warm-Up: Bezzecchi prova a lanciare la sfida a Marquez

Il pilota dell'Aprilia mostra un ritmo invidiabile, girando con regolarità sotto all'1'47" e rifilando quasi mezzo secondo al diretto inseguitore Acosta. Marquez se la prende più con calma, ma è comunque terzo in una sessione che ha visto praticamente tutti indirizzati su una coppia di gomme medie. Warm-Up travagliato per Bagnaia.

Matteo Nugnes
Matteo Nugnes
Modificato:
Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images

Il Warm-Up del Gran Premio di Aragon di MotoGP non sembra lasciare molti dubbi su quelle che saranno le scelte quando alle 14:00 scatterà la gara lunga. Sono ben 21 infatti i piloti che nel turno da 10 minuti di stamattina si sono indirizzati su una coppia di gomme medie e l'unica alternativa è stata quella di Alex Rins, che ha girato con una soft sul posteriore della sua Yamaha.

E' chiaro che ora le condizioni erano molto diverse a livello di temperature, perché quella dell'aria era di 23 gradi e quella dell'asfalto di 30, ma è molto interessante il passo che è riuscito a sfoderare Marco Bezzecchi, seppur con una gomma nuova al posteriore.

Il pilota dell'Aprilia è riuscito a girare con una certa regolarità sotto al muro dell'1'47", mettendo alla fine tutti in fila con un crono di 1'46"512. Dopo la pole position di ieri, il riminese dunque continua a provare a mettere pressione al grande favorito Marc Marquez, che stamani se l'è presa decisamente con più calma, chiudendo terzo, ma staccato di 743 millesimi con una gomma usata.

Oltre a Bezzecchi, sotto al muro dell'1'47" ci è sceso anche un ottimo Pedro Acosta, che con la sua KTM sembra intenzionato a costruire qualcosa di importante partendo dalla base della bella Sprint di ieri, alla termine della quale si è detto convinto che probabilmente avrebbe anche potuto dare la caccia al podio se non avesse perso tempo nella battaglia con Jorge Martin. Va detto però che lo "Squalo di Mazarron" ha chiuso a quasi mezzo secondo da Bezzecchi.

Le KTM si sono messe in evidenza in generale, perché in quarta posizione c'è anche l'ottima prestazione del collaudatore Pol Espargaro, chiamato a sostituire l'infortunato Maverick Vinales sulla RC16 di Tech3. A riprova della differenza che ha fatto Bezzecchi in questo Warm-Up, sono appena cinque i piloti racchiusi in meno di un secondo e il quinto è Fabio Quartararo, che oggi è chiamato a riscattare l'esplosione del motore della sua Yamaha accusato nella Sprint.

Nelle prime posizioni c'è anche la Honda di Luca Marini, accreditato del sesto tempo, mentre gli altri big sono tutti piuttosto attardati, a partire da Alex Marquez, che non è andato oltre al 13° tempo con la Ducati del Gresini Racing, staccato di 1"3 con una gomma usata. Un paio di posizioni ed una manciata di millesimi più indietro poi c'è il leader iridato Jorge Martin, mentre Pecco Bagnaia è in 17° posizione.

Potremmo quasi definire tragicomico quanto accaduto al tre volte iridato, cheh ha potuto completare appena quattro giri per un disguido avvenuto all'interno del box Ducati. Sulla sua GP26 era infatti montata una gomma soft nuova invece di una media usata. Cosa che gli ha fatto "buttare" un giro e lo ha costretto a rientrare al box per il cambio gomme, non senza una dose di nervosismo. 

Gli altri italiani, infine, sono tutti in coda al gruppo, con la KTM Tech3 di Enea Bastianini in 20° posizione, che precede la Ducati VR46 di Fabio Di Giannantonio e l'Aprilia Trackhouse di Lorenzo Savadori, sostituto dell'infortunato Ai Ogura.

La classifica del Warm-Up

Tutte le statistiche
 
Cla Pilota # Moto Giri Tempo Distacco km/h Speed Trap
1 Italy M. Bezzecchi Aprilia Racing Team 72 Aprilia 6

1'46.512

   171.631  
2 Spain P. Acosta Red Bull KTM Factory Racing 37 KTM 6

+0.474

1'46.986

 0.474 170.870  
3 Spain M. Marquez Ducati Team 93 Ducati 6

+0.743

1'47.255

 0.269 170.442  
4 Spain P. Espargaro Tech 3 44 KTM 6

+0.846

1'47.358

 0.103 170.278  
5 France F. Quartararo Yamaha Factory Racing 20 Yamaha 5

+0.932

1'47.444

 0.086 170.142  
6 Italy L. Marini Honda HRC 10 Honda 6

+1.037

1'47.549

 0.105 169.976  
7 Spain R. Fernandez Trackhouse Racing Team 25 Aprilia 6

+1.089

1'47.601

 0.052 169.894  
8 Spain F. Aldeguer Gresini Racing 54 Ducati 6

+1.127

1'47.639

 0.038 169.834  
9 France J. Zarco Team LCR 5 Honda 6

+1.164

1'47.676

 0.037 169.775  
10 Spain A. Rins Yamaha Factory Racing 42 Yamaha 6

+1.218

1'47.730

 0.054 169.690  
11 Spain J. Mir Honda HRC 36 Honda 6

+1.260

1'47.772

 0.042 169.624  
12 South Africa B. Binder Red Bull KTM Factory Racing 33 KTM 6

+1.319

1'47.831

 0.059 169.531  
13 Spain A. Marquez Gresini Racing 73 Ducati 6

+1.321

1'47.833

 0.002 169.528  
14 Brazil D. Moreira Team LCR 11 Honda 6

+1.388

1'47.900

 0.067 169.423  
15 Spain J. Martin Aprilia Racing Team 89 Aprilia 6

+1.394

1'47.906

 0.006 169.414  
16 Italy F. Morbidelli Team VR46 21 Ducati 6

+1.413

1'47.925

 0.019 169.384  
17 Italy F. Bagnaia Ducati Team 63 Ducati 4

+1.443

1'47.955

 0.030 169.337  
18 Australia J. Miller Pramac Racing 43 Yamaha 6

+1.481

1'47.993

 0.038 169.277  
19 Turkey T. Razgatlioglu Pramac Racing 7 Yamaha 6

+1.738

1'48.250

 0.257 168.875  
20 Italy E. Bastianini Tech 3 23 KTM 6

+1.743

1'48.255

 0.005 168.867  
21 Italy F. Di Giannantonio Team VR46 49 Ducati 6

+1.953

1'48.465

 0.210 168.541  
22 Italy L. Savadori Trackhouse Racing Team 32 Aprilia 6

+3.039

1'49.551

 1.086 166.870  
Guarda i risultati completi

Condividi o salva questo articolo

Articolo precedente MotoGP | Svelato il circuito di Adelaide per il GP d'Australia 2027, progetto da 60 milioni di euro
Prossimo Articolo MotoGP | Quartararo ha raggiunto il limite: "Aiutare Yamaha per il futuro? Non ne ho più voglia"

Top Comments
More from
Matteo Nugnes

MotoGP | Bezzecchi: "Weekend fantastico: doveva essere una pista ostica, invece siamo stati sempre veloci"

MotoGP
MotoGP
Aragon
MotoGP | Bezzecchi: "Weekend fantastico: doveva essere una pista ostica, invece siamo stati sempre veloci"

MotoGP | Mondiale: Marquez e Bezzecchi tornano a -19 e -24 da Martin

MotoGP
MotoGP
Aragon
MotoGP | Mondiale: Marquez e Bezzecchi tornano a -19 e -24 da Martin

MotoGP | Marquez fa bottino pieno ad Aragon davanti ad un super Acosta, Bezzecchi ancora sul podio

MotoGP
MotoGP
Aragon
MotoGP | Marquez fa bottino pieno ad Aragon davanti ad un super Acosta, Bezzecchi ancora sul podio

Ultime notizie

MotoGP | Marquez carico: "Quando mi sento forte, parlo. Far bene sulle mie piste è l'unica chance per il titolo"

MotoGP
MtGP MotoGP
Aragon
MotoGP | Marquez carico: "Quando mi sento forte, parlo. Far bene sulle mie piste è l'unica chance per il titolo"

MotoGP | Bezzecchi: "Weekend fantastico: doveva essere una pista ostica, invece siamo stati sempre veloci"

MotoGP
MtGP MotoGP
Aragon
MotoGP | Bezzecchi: "Weekend fantastico: doveva essere una pista ostica, invece siamo stati sempre veloci"

MotoGP | Mondiale: Marquez e Bezzecchi tornano a -19 e -24 da Martin

MotoGP
MtGP MotoGP
Aragon
MotoGP | Mondiale: Marquez e Bezzecchi tornano a -19 e -24 da Martin

MotoGP | Marquez fa bottino pieno ad Aragon davanti ad un super Acosta, Bezzecchi ancora sul podio

MotoGP
MtGP MotoGP
Aragon
MotoGP | Marquez fa bottino pieno ad Aragon davanti ad un super Acosta, Bezzecchi ancora sul podio