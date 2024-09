MotoGP | Aragon, Prove: Marquez record, Bagnaia risale 6°. Honda in Q2 con Zarco

Il weekend del Gran Premio d'Aragon non avrebbe potuto iniziare meglio per Marc Marquez. Il pilota del Gresini Racing è stato infatti il più veloce in entrambe le sessioni del venerdì, cosa che non gli riusciva dal Gran Premio delle Americhe del 2021. Il tutto dando costantemente la sensazione di essere quello messo meglio di tutti a livello di passo.

Per l'otto volte campione del mondo è stata probabilmente la miglior giornata da quando è passato a guidare una Ducati e lo certifica anche il nuovo record del saliscendi spagnolo, che ha firmato con un crono di 1'45"801, che lo ha reso il primo e finora l'unico ad aver infranto la barriera dell'1'46" sul saliscendi spagnolo, sul quale ha un palmares invidiabile.

Ma lo certificano anche i distacchi che ha rifilato alla concorrenza, che a sorpresa è capitanata dalle due Aprilia di Aleix Espargaro e Maverick Vinales, che quindi sembrano aver fatto un passo avanti molto deciso rispetto alle difficoltà che avevano incontrato nel turno di questa mattina. Anzi, probabilmente senza un errore nell'ultimo settore Vinales avrebbe anche potuto avvicinarsi molto alla prestazione di Marquez.

Per il momento paiono più in difficoltà i due principali contendenti al titolo, Jorge Martin e Pecco Bagnaia. Il madrileno del Prima Pramac Racing ha chiuso con il quarto tempo, ma staccato di poco meno di sei decimi. Il campione del mondo in carica invece ha inseguito la messa a punto giusta fino a pochi istanti prima del time attack e poi si è piazzato sesto a 790 millesimi, anche se va detto che il suo giro migliore è stato cancellato per una bandiera gialla.

Tra le due GP24 si è infilata anche l'altra GP23 del Gresini Racing con Alex Marquez. Continuando a scorrere la classifica, in settima posizione c'è Franco Morbidelli con la GP24 del Prima Pramac Racing, mentre la grande sorpresa del turno è Johann Zarco. Con un inatteso ottavo tempo, il pilota del Team LCR è riuscito a regalare alla Honda il suo primo ingresso in Q2 in questa stagione. E la sua prestazione è davvero strepitosa se si pensa che Luca Marini e Joan Mir sono solamente in 17° ed in 21° posizione con le due RC213V del team ufficiale.

Gli ultimi due slot per la Q2 se li sono presi le Aprilia del Trackhouse Racing, con Raul Fernandez che si è attestato in nona posizione davanti al compagno di squadra Miguel Oliveira, ma nel loro caso parliamo già di distacchi superiori al secondo. In ogni caso, è stato un venerdì da incorniciare per la Casa di Noale, che ha già la certezza di aver piazzato tutto il suo contingente nelle prime quattro file dello schieramento.

Dopo aver brillato questa mattina, dunque, le KTM saranno tutte costrette a passare dalla Q1, con Brad Binder che è rimasto beffato per 29 millesimi in 11° posizione ed è seguito da Pedro Acosta. Molto più indietro invece Jack Miller ed Augusto Fernandez, entrambi scivolati alla curva 16.

Proprio la caduta dell'australiano è costata l'accesso in Q2 ad Enea Bastianini, che aveva fatto segnare un tempo da top 10, ma se lo è visto cancellare per le bandiere gialle. Alla fine quindi "Bestia" si è ritrovato 15°, alle spalle anche delle due GP23 della Pertamina Enduro VR46 di Fabio Di Giannantonio, che sta stringendo i denti per un infortunio alla spalla sinistra, e di Marco Bezzecchi.

Sessione molto complicata, infine, per la Yamaha, che con le novità provate nei test di Misano sembra aver fatto addirittura un passo indietro: Alex Rins è 19° a 1"5, tallonato da Fabio Quartararo, che si è anche reso protagonista di una scivolata alla curva 5 nella prima fase della sessione.