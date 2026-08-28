MotoGP | Aragon, Prove: Bezzecchi da record beffa di un soffio i fratelli Marquez

MotorLand Aragon è la pista di Marc Marquez e il pilota della Ducati oggi lo ha confermato almeno a livello di passo, ma il venerdì del Gran Premio di Aragon di MotoGP si è concluso con l'Aprilia di Marco Bezzecchi davanti a tutti e con il riminese che ha fatto segnare il nuovo record del saliscendi alle porte di Alcaniz.

Ieri "Simply the Bez" aveva detto che questo avrebbe dovuto essere un altro weekend da giocare in difesa dopo quello di Silverstone, visto che il ginocchio sinistro continua ad essere più di un fastidio. Tuttavia, sembra aver instaurato subito un ottimo feeling con la sua RS-GP, equipaggiata con un nuovo pacchetto aerodinamico al codone, e quando è arrivato il momento del time attack ha sfoderato un clamoroso 1'45"455, prendendosi il nuovo primato della pista e beffando per una manciata di millesimi i fratelli Marquez.

Alle sue spalle, staccato di appena 10 millesimi, c'è Alex, che a sua volta con la Ducati del Gresini Racing ha dato la sensazione di essere uno di quelli che lotteranno per le posizioni che contano questo fine settimana, brillando anche a livello di passo. Solo terzo invece il #93, ma va sottolineato che mentre gli altri facevano il time attack decisivo il campione del mondo in carica è tornato in pista con le gomme usate per valutare una modifica di setting. Del resto, il suo 1'45"493 era già una garanzia di passare il taglio, quindi ha fatto bene a togliersi ogni eventuale dubbio.

Neanche a dirlo, le Ducati e le Aprilia hanno monopolizzato le prime sette posizioni. A seguire infatti troviamo la GP26 griffata Pertamina Enduro VR46 affidata a Fabio Di Giannantonio, per il quale però il gap è già di poco inferiore ai tre decimi. Un bravo però se lo merita anche Fermin Aldeguer, che si è issato quinto con la GP25 del Gresini Racing al rientro dalla frattura della vertebra T7 rimediata meno di due mesi fa ad Assen.

Poi è la volta delle due Aprilia di Raul Fernandez, fresco vincitore del Gran Premio di Gran Bretagna, e di Jorge Martin, che in parte ha risolto i problemi che lo avevano relegato nelle posizioni di rincalzo stamattina, ma si ritrova comunque a mezzo secondo dalla RS-GP gemella di Bezzecchi. Dunque, per il leader del Mondiale ci sarà del lavoro da fare stasera per ridurre il gap.

In ottava posizione c'è il primo degli "altri", che è Pedro Acosta. L'aver finalmente riportato il regime di rotazione del motore KTM al massimo, dopo che la Casa di Mattighofen ha ottenuto l'autorizzazione a sostituire i componenti diffetosi, non è bastato per riavvicinare le RC16 alla vetta, perché lo "Squalo di Mazarron" comunque paga sei decimi. E le altre tre moto austriache sono tutte nella parte bassa della classifica, con Enea Bastianini 17° davanti a Brad Binder ed il collaudatore Pol Espargaro, che sostituisce l'infortunato Maverick Vinales, 20°.

Il pass per la Q2 lo ha staccato anche la Ducati GP25 di Franco Morbidelli, quindi stupisce che non ci sia riuscita invece la GP26 di Pecco Bagnaia, che continua a faticare tantissimo a livello di grip posteriore. Il piemontese ci ha provato fino alla fine e all'ultimo giro sembrava anche poter riuscire ad infilarsi nella top 10, ma poi è andato lungo alla staccata della curva 16 e quindi ha chiuso solo 13° e domani dovrà passare ancora una volta dalla Q1.

L'ultimo ad aver ottenuto l'accesso diretto alla Q2 è un eroico Johann Zarco. A tre mesi dal terribile infortunio al ginocchio sinistro di Barcellona, il pilota del Team LCR non si è accontentato di tornare in pista, ma lo ha fatto da protagonista, riuscendo subito ad essere il più veloce tra i piloti Honda, con un 1'46"298 con cui ha beffato per appena 10 millesimi la RC213V del vicino di box Diogo Moreira, relegato in Q1 così come il Luca Marini, che invece è 12°.

È stato un venerdì complicatissimo per le Yamaha, perché per trovare la prima delle M1 bisogna scendere addirittura fino alla 14° posizione, occupata da un Fabio Quartararo che si ritrova a pagare ben 1"1 dalla vetta. Il quadro dei piloti italiani in pista si completa poi con Lorenzo Savadori, che chiude il gruppo in 22° posizione con l'Aprilia Trackhouse orfana dell'infortunato Ai Ogura.