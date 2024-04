MotoGP | Aragon ospiterà il Mondiale fino al 2026

Buone notizie per gli appassionati spagnoli della MotoGP: il circuito di MotorLand Aragon continuerà a ospitare il mondiale almeno fino al 2026 ininterrottamente, come confermato dal campionato nella giornata odierna tramite un comunicato.

Nella nota è stato precisato che nell’ultimo rinnovo della pista per la sua permanenza in calendario effettuato nel 2022, era stato stabilito che ospitasse tre gran premi in cinque anni. Il GP di Aragon è stato disputato in maniera continua dal 2010 al 2022, con lo scorso anno come primo senza la sua presenza in calendario. Così, in accordo con questo contratto, MotorLand non doveva essere presente nel 2025 o nel 2026, dato che compare quest’anno.

Tuttavia, la volontà del Governo dell’Aragona, per “rilanciare il circuito, ha permesso, grazie alle discussioni con Dorna, di ampliare il numero di gran premi ospitati. Così, Aragon avrà un gran premio ogni anno fino al 2026, anno in cui si dovrà firmare un nuovo contratto”. Questa è la spiegazione dell’impegno raggiunto da Carmelo Ezpeleta, CEO di Dorna, e Manuel Blasco, Consigliere dell’Ambiente e del Turismo e Presidente di MotorLand.

Il promoter della MotoGP ha spiegato anche che questo nuovo accordo è soggetto “a condizioni già stabilite” dal precedente contratto, che costa al Governo della comunità autonome aragonese un extra di 8 milioni di euro, cifra che chiede Dorna come canone per organizzare ogni gran premio.

Motorland Aragón

“Quest’incremento corrisponde all’impegno del Governo di Aragon con il circuito e con la strutturazione territoriale che comporta, dato che la sua ripercussione sul territorio e su tutta la comunità moltiplica questa cifra. Lo studio dell’impatto economico, reputazionale e di proiezione di MotorLand Aragon, realizzato dall’Istituto Aragonese di Sviluppo che analizza la ripercussione dell’attività di queste installazioni sul territorio, ha determinato che la ripercussione del circuito negli anni in cui Alcaniz accoglie la MotoGP sale a 47 milioni di euro”, è stato spiegato.

Questa notizia arriva appena un giorno dopo l’annuncio di Liberty Media, che diventa nuova prioprietaria della MotoGP. Questa, possiede anche la Formula 1. Lunedì stesso è stato confermato che il suo obiettivo non è quello di camviare l’essenza del mondiale e si può vedere con la conferma di piste come Aragon in calendario.