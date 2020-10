MotoGP, Aragon, Libere 2: Vinales nel dominio Yamaha

Le Yamaha hanno continuato a fare la differenza anche nella seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Aragon di MotoGP, nella quale hanno continuato a monopolizzare le prime tre posizioni, con un Maverick Vinales che si è confermato in grande spolvero.

Lo spagnolo è stato il solo capace di infrangere il muro dell'1'48", scendendo fino a 1'47"771. Una prestazione che gli ha permesso di distanziare di 249 millesimi l'altra M1 griffata Petronas di Fabio Quartararo. La moto gemella di quella del francese, quella di Franco Morbidelli, è invece in terza posizione con un ritardo di 447 millesimi.

Peccato quindi che non possa partecipare alla festa anche Valentino Rossi, fermato dalla positività al COVID-19 scoperta ieri, che questo fine settimana gli impedirà di essere in pista al Motorland.

Il primo degli inseguitori è stato Joan Mir, anche se il distacco del pilota della Suzuki è piuttosto importante, perché si ritrova a ben 730 millesimi dalla vetta. Va detto che probabilmente il suo giro migliore è stato rovinato da Danilo Petrucci, ma il distacco rimane pesante.

In quinta posizione c'è la Honda di Cal Crutchlow e per la Casa dell'Ala dorata la buona notizia è che al momento avrebbe piazzato ben tre RC213V in Q2. Oltre a quella del britannico, infatti, sono buone anche le posizioni di Alex Marquez e Takaaki Nakagami, ottavo e nono. Una bella conferma per il campione del mondo della Moto2 dopo il podio sul bagnato di Le Mans.

Alle spalle di Crutchlow, in sesta posizione, troviamo l'Aprilia di Aleix Espargaro, con lo spagnolo che è stato molto bravo ad aggrapparsi alla scia di Vinales nel suo giro migliore, precedendo la KTM del fratello Pol, l'unica che al momento avrebbe accesso diretto alla Q2.

La top 10 si completa poi con l'altra Suzuki di Alex Rins, mentre è stata un'altra sessione disastrosa per le Ducati, che al momento sarebbero tutti costretti a passare dalla Q1. Nonostante l'incremento della temperatura rispetto a stamattina, le Desmosedici GP hanno continuato a faticare a mandare in temperatura la gomma anteriore.

La miglior Rossa è quella di Johann Zarco, 11esimo nonostante sia incappato in una scivolata alla curva 2. Nella sua scia poi ci sono nell'ordine Tito Rabat, Andrea Dovizioso, Jack Miller e Danilo Petrucci, tutti ad oltre 1"2. Se la passa anche peggio Pecco Bagnaia, che è addirittura 19esimo a 1"7.

Da segnalare, infine, le cadute fortunatamente senza conseguenze di cui si sono resi protagonisti Darryn Binder alla curva 14 e Stefan Bradl alla curva 12, con il sudafricano della KTM che si ritrova a chiudere il gruppo ad oltre 2".