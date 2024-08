MotoGP | Aragon, Libere 1: Marquez rifila 0"5 a Martin, Bagnaia solo 21°

Tra l'asfalto nuovo e la pista sporca, quasi tutti i piloti della MotoGP si sono lamentati dello scarso grip offerto dal tracciato di Motorland Aragon, con difficoltà a fermare la moto in staccata, nel corso di una prima sessione di prove libere del Gran Premio d'Aragon che potremmo definire quanto meno anomala.

Con queste condizioni molto particolari, ancora una volta è venuta fuori la classe di Marc Marquez, che è quello che ci ha messo meno a trovare il feeling con il saliscendi spagnolo, che mancava in calendario dal 2022. Il pilota del Gresini Racing ha realizzato un crono di 1'48"289 con la sua Ducati GP23, rifilando poco meno di mezzo secondo al più vicino degli inseguitori, che è Jorge Martin.

Il tutto, nonostante nel finale abbia perso qualche minuto a causa di un problema accusato dalla sua prima moto, che lo ha costretto a passare sulla seconda. Per quanto riguarda invece il pilota del Prima Pramac Racing, per lui la sessione è iniziata con una lunga sequenza di lunghi in staccata, poi piano piano sembra essersi messo a posto ed ha scalato la classifica fino alla seconda piazza. Quel che è certo è che sembra l'unico tra i piloti che guidano la GP24 che sembra aver trovato il bandolo della matassa.

Cosa che invece non si può dire per il leader iridato Pecco Bagnaia. Il piemontese non riusciva proprio a trovare il feeling con l'anteriore della sua Desmosedici GP, quindi ha soprattutto cercato di stare lontano dai guai. In ogni caso, per lui il weekend è iniziato decisamente in salita, perché si ritrova in 21° posizione, staccato di poco meno di due secondi.

Tornando a scorrere la classifica, questo grip precario sembra sorridere alle KTM, che si sono piazzate al terzo ed al quarto posto con il rookie Pedro Acosta e con Brad Binder, anche se le due RC16 si ritrovano già distanziate di oltre sei decimi. Va sottolineato però che a fine turno erano quelle che probabilmente avevano le gomme nelle condizioni migliori, almeno dal punto di vista visivo.

La buona notizia del turno arriva da Fabio Di Giannantonio, perché il pilota della Pertamina Enduro VR46 non sembra affatto accusare l'infortunio alla spalla sinistra che lo aveva costretto a rinunciare al Gran Premio d'Austria. Il romano occupa la quinta posizione a poco più di sei decimi e precede l'altra GP23 di Alex Marquez, pilota sempre stato particolarmente veloce su questa pista.

In settima posizione c'è la migliore delle Aprilia, che a sorpresa è quella di Miguel Oliveira. Le due RS-GP ufficiali, infatti, per il momento sono piuttosto attardate: Maverick Vinales è in 12° posizione, mentre Aleix Espargaro si ritrova addirittura a chiudere il gruppo ed è parso probabilmente quello con più problemi di tutti a fermare la moto.

Ottavo tempo poi per Jack Miller, che precede un terzetto di Ducati del quale fanno parte Enea Bastianini, Franco Morbidelli e Marco Bezzecchi. Anche "Bestia" ha avuto grosse difficoltà all'inizio del turno, ma poi è riuscito a trovare uno step rispetto a Bagnaia, inserendosi almeno nella top 10.

Passando alle moto giapponesi, la migliore questa volta è stata una Honda, con Joan Mir che si è piazzato 13° a 1"2, giusto davanti alla Yamaha di Alex Rins. Al momento comunque è presto per capire se le novità provate nei test di Misano possano aver portato un passettino in avanti. Più indietro invece Fabio Quartararo e Luca Mrini, che sono rispettivamente in 18° ed in 19° posizione, staccati entrambi di 1"7.