MotoGP | Aragon, Libere 1: Marquez fa la differenza poi le Aprilia si avvicinano nel finale

Marc Marquez è il re del MotorLand e lo ha ricordato a tutti fin dalla prima sessione di prove libere del Gran Premio di Aragon di MotoGP. Dopo il weekend difficile di Silverstone, il pilota della Ducati sa di aver bisogno di sfruttare al massimo uno dei suoi cavalli di battaglia per ridurre i 40 punti che lo separano dalla vetta del Mondiale, ma sembra aver cominciato il weekend con il piede giusto.

Il campione del mondo in carica, che sul saliscendi alle porte di Alcaniz si è già imposto per ben sette volte nella classe regina, ha preso il comando delle operazioni fin dalle prime fasi del turno, riuscendo subito ad imporre un ritmo che inizialmente sembrava poter reggere solamente suo fratello Alex.

Nel finale però le Aprilia sono riuscite ad avvicinare parecchio l'1'47"532 con cui guarda tutti dall'alto, anche se va detto che Raul Fernandez, fresco della vittoria in Gran Bretagna, si è riportato a soli 35 millesimi montando una gomma media nuova sul posteriore della sua RS-GP griffata Trackhouse Racing.

Sicuramente più interessante la prestazione di Marco Bezzecchi, che con gomme usate è riuscito a scendere fino a 1'47"753, a poco più di due decimi da Marc. Una prestazione che ha ottenuto portando al debutto una nuova aerodinamica sul codone della sua Aprilia e che stupisce, visto che ieri aveva detto di attendersi un altro weekend in difesa, visto che il ginocchio sinistro, operato durante la pausa estiva, continua ad essere piuttosto dolorante.

Sotto al muro dell'1'48", come detto, c'è poi l'altra Ducati di Alex Marquez, che segue Bezzecchi di appena 43 millesimi. Dal quinto in giù invece i gap iniziano ad essere davvero pesanti, perché Pedro Acosta si ritrova già a 713 millesimi. Il pilota di Mazarron può finalmente contare di nuovo sulla piena potenza del propulsore KTM, ora che la Casa di Mattighofen è stata autorizzata ad aprirli per sostituire i particolari difettosi. Tuttavia, nel finale è anche incappato in una scivolata alla curva 12, fortunatamente senza conseguenze.

In sesta posizione c'è la migliore delle Yamaha, anche se va detto che l'uscente Jack Miller, così come Fernandez, ha ottenuto la sua prestazione montando ben due gomme medie nuove. L'australiano precede le due Ducati della Pertamina Enduro VR46, con la GP25 di Franco Morbidelli che ha avuto la meglio sulla GP26 di un Fabio Di Giannantonio che ha iniziato il suo weekend in salita, con una scivolata alla curva 3, che gli è costata diversi minuti preziosi.

Positivo il rientro di Fermin Aldeguer, che era fermo dal Gran Premio d'Olanda, nel quale si era procurato la frattura della vertebra T7. Il pilota del Gresini Racing infatti è nono con la sua Ducati GP25. Lo stesso discorso vale per Johann Zarco, al rientro tre mesi dopo il terribile infortunio al ginocchio di Barcellona, che si è tolto addirittura la soddisfazione di essere il più veloce tra i piloti Honda con l'11° tempo a 1"1, alle spalle anche della Yamaha di Fabio Quartararo.

Entrambi i piloti rientranti dovranno essere rivalutati dal responsabile medico del Mondiale, il dottor Angel Charte, al termine di questa sessione, ma per come si sono comportati in pista viene difficile credere che non gli verrà dato il via libera per proseguire anche nel resto del fine settimana.

Sembra in grande difficoltà il leader iridato Jorge Martin, che si ritrova addirittura 18° con la sua Aprilia, per di più staccato di 1"5. Dunque, la speranza che aveva manifestato a Silverstone di aver trovato una base di setting per la sua RS-GP sembra essere stata un po' delusa in questa prima sessione.

Purtroppo è stato un turno particolarmente complicato anche per gli altri piloti italiani. Luca Marini è solamente 17° con la sua Honda, mentre Pecco Bagnaia, Enea Bastianini e Lorenzo Savadori, che sostituisce l'infortunato Ai Ogura sull'Aprilia di Trackhouse, chiudono la classifica. E' vero che il ducatista è arrivato ad Aragon con la mano destra ancora un po' gonfia dopo l'operazione per risolvere un problema di tunnel carpale, ma il distacco di poco inferiore ai due secondi lascia presagire che ci siano grandi difficoltà anche a livello di messa a punto.