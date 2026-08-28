MotoGP | Aragon, Libere 1: Marquez fa la differenza poi le Aprilia si avvicinano nel finale

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Il pilota della Ducati si conferma il maestro del MotorLand, ma con la gomma nuova Raul Fernandez si porta a soli 35 millesimi nel finale. Bene anche Bezzecchi, a solo 0"2 con gomme usate, che a sua volta si infila tra i fratelli Marquez. Più staccati gli altri, a partire da Acosta quinto. In difficoltà Martin e Bagnaia, rispettivamente 18° e 21°.

Matteo Nugnes
Matteo Nugnes
Modificato:
Marc Marquez, Ducati Team

Marc Marquez, Ducati Team

Foto di: Glyn Kirk / AFP via Getty Images

Marc Marquez è il re del MotorLand e lo ha ricordato a tutti fin dalla prima sessione di prove libere del Gran Premio di Aragon di MotoGP. Dopo il weekend difficile di Silverstone, il pilota della Ducati sa di aver bisogno di sfruttare al massimo uno dei suoi cavalli di battaglia per ridurre i 40 punti che lo separano dalla vetta del Mondiale, ma sembra aver cominciato il weekend con il piede giusto.

Il campione del mondo in carica, che sul saliscendi alle porte di Alcaniz si è già imposto per ben sette volte nella classe regina, ha preso il comando delle operazioni fin dalle prime fasi del turno, riuscendo subito ad imporre un ritmo che inizialmente sembrava poter reggere solamente suo fratello Alex.

Nel finale però le Aprilia sono riuscite ad avvicinare parecchio l'1'47"532 con cui guarda tutti dall'alto, anche se va detto che Raul Fernandez, fresco della vittoria in Gran Bretagna, si è riportato a soli 35 millesimi montando una gomma media nuova sul posteriore della sua RS-GP griffata Trackhouse Racing.

Sicuramente più interessante la prestazione di Marco Bezzecchi, che con gomme usate è riuscito a scendere fino a 1'47"753, a poco più di due decimi da Marc. Una prestazione che ha ottenuto portando al debutto una nuova aerodinamica sul codone della sua Aprilia e che stupisce, visto che ieri aveva detto di attendersi un altro weekend in difesa, visto che il ginocchio sinistro, operato durante la pausa estiva, continua ad essere piuttosto dolorante.

Sotto al muro dell'1'48", come detto, c'è poi l'altra Ducati di Alex Marquez, che segue Bezzecchi di appena 43 millesimi. Dal quinto in giù invece i gap iniziano ad essere davvero pesanti, perché Pedro Acosta si ritrova già a 713 millesimi. Il pilota di Mazarron può finalmente contare di nuovo sulla piena potenza del propulsore KTM, ora che la Casa di Mattighofen è stata autorizzata ad aprirli per sostituire i particolari difettosi. Tuttavia, nel finale è anche incappato in una scivolata alla curva 12, fortunatamente senza conseguenze.

In sesta posizione c'è la migliore delle Yamaha, anche se va detto che l'uscente Jack Miller, così come Fernandez, ha ottenuto la sua prestazione montando ben due gomme medie nuove. L'australiano precede le due Ducati della Pertamina Enduro VR46, con la GP25 di Franco Morbidelli che ha avuto la meglio sulla GP26 di un Fabio Di Giannantonio che ha iniziato il suo weekend in salita, con una scivolata alla curva 3, che gli è costata diversi minuti preziosi.

Positivo il rientro di Fermin Aldeguer, che era fermo dal Gran Premio d'Olanda, nel quale si era procurato la frattura della vertebra T7. Il pilota del Gresini Racing infatti è nono con la sua Ducati GP25. Lo stesso discorso vale per Johann Zarco, al rientro tre mesi dopo il terribile infortunio al ginocchio di Barcellona, che si è tolto addirittura la soddisfazione di essere il più veloce tra i piloti Honda con l'11° tempo a 1"1, alle spalle anche della Yamaha di Fabio Quartararo.

Entrambi i piloti rientranti dovranno essere rivalutati dal responsabile medico del Mondiale, il dottor Angel Charte, al termine di questa sessione, ma per come si sono comportati in pista viene difficile credere che non gli verrà dato il via libera per proseguire anche nel resto del fine settimana.

Sembra in grande difficoltà il leader iridato Jorge Martin, che si ritrova addirittura 18° con la sua Aprilia, per di più staccato di 1"5. Dunque, la speranza che aveva manifestato a Silverstone di aver trovato una base di setting per la sua RS-GP sembra essere stata un po' delusa in questa prima sessione.

Purtroppo è stato un turno particolarmente complicato anche per gli altri piloti italiani. Luca Marini è solamente 17° con la sua Honda, mentre Pecco Bagnaia, Enea Bastianini e Lorenzo Savadori, che sostituisce l'infortunato Ai Ogura sull'Aprilia di Trackhouse, chiudono la classifica. E' vero che il ducatista è arrivato ad Aragon con la mano destra ancora un po' gonfia dopo l'operazione per risolvere un problema di tunnel carpale, ma il distacco di poco inferiore ai due secondi lascia presagire che ci siano grandi difficoltà anche a livello di messa a punto.

La classifica della FP1

Tutte le statistiche
 
Cla Pilota # Moto Giri Tempo Distacco km/h Speed Trap
1 Spain M. Marquez Ducati Team 93 Ducati 16

1'47.532

   170.003  
2 Spain R. Fernandez Trackhouse Racing Team 25 Aprilia 17

+0.035

1'47.567

 0.035 169.948  
3 Italy M. Bezzecchi Aprilia Racing Team 72 Aprilia 16

+0.221

1'47.753

 0.186 169.654  
4 Spain A. Marquez Gresini Racing 73 Ducati 17

+0.264

1'47.796

 0.043 169.586  
5 Spain P. Acosta Red Bull KTM Factory Racing 37 KTM 12

+0.713

1'48.245

 0.449 168.883  
6 Australia J. Miller Pramac Racing 43 Yamaha 17

+0.767

1'48.299

 0.054 168.799  
7 Italy F. Morbidelli Team VR46 21 Ducati 15

+0.847

1'48.379

 0.080 168.674  
8 Italy F. Di Giannantonio Team VR46 49 Ducati 15

+0.937

1'48.469

 0.090 168.534  
9 Spain F. Aldeguer Gresini Racing 54 Ducati 14

+0.966

1'48.498

 0.029 168.489  
10 France F. Quartararo Yamaha Factory Racing 20 Yamaha 17

+1.108

1'48.640

 0.142 168.269  
11 France J. Zarco Team LCR 5 Honda 16

+1.117

1'48.649

 0.009 168.255  
12 Spain A. Rins Yamaha Factory Racing 42 Yamaha 14

+1.273

1'48.805

 0.156 168.014  
13 Brazil D. Moreira Team LCR 11 Honda 14

+1.290

1'48.822

 0.017 167.988  
14 Spain J. Mir Honda HRC 36 Honda 15

+1.352

1'48.884

 0.062 167.892  
15 Spain P. Espargaro Tech 3 44 KTM 19

+1.477

1'49.009

 0.125 167.699  
16 Turkey T. Razgatlioglu Pramac Racing 7 Yamaha 18

+1.574

1'49.106

 0.097 167.550  
17 Italy L. Marini Honda HRC 10 Honda 15

+1.582

1'49.114

 0.008 167.538  
18 Spain J. Martin Aprilia Racing Team 89 Aprilia 19

+1.591

1'49.123

 0.009 167.524  
19 South Africa B. Binder Red Bull KTM Factory Racing 33 KTM 18

+1.789

1'49.321

 0.198 167.221  
20 Italy F. Bagnaia Ducati Team 63 Ducati 13

+1.875

1'49.407

 0.086 167.089  
21 Italy E. Bastianini Tech 3 23 KTM 16

+1.969

1'49.501

 0.094 166.946  
22 Italy L. Savadori Trackhouse Racing Team 32 Aprilia 19

+2.785

1'50.317

 0.816 165.711  
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