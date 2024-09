MotoGP | Aragon: la pista bagnata vanifica Warm-Up e prove di partenza

Non sono stati per niente fortunati i piloti della MotoGP. Alle condizioni già complicate di ieri, con il nuovo asfalto di Motorland Aragon scivoloso e sporco, si è sommata la pioggia caduta nel corso della notte, che di fatto ha reso inutile il Warm-Up del Gran Premio d'Aragon e di fatto vanificato l'operazione di pulizia della pista nella zona della partenza che era stata fatta nel tardo pomeriggio di ieri in risposta alle lamentele dei piloti (in diversi avevano rischiato, ritrovandosi letteralmente di traverso al via).

Con la gara che sarà asciutta, i 10 minuti a disposizione stamattina sono serviti soprattutto per riprendere un pochino il feeling ed iniziare ad asciugare l'asfalto. Tra le altre cose, la sessione è stata anticipata di cinque minuti per consentire delle prove di partenza a fine turno, proprio allo scopo di "pulire" la griglia, con la speranza che la pioggia di stanotte non abbia vanificato tutti questi sforzi.

E' chiaro, dunque, che la classifica del Warm-Up ha un valore del tutto relativo. E lo dimostra il fatto che il dominatore fin qui del weekend, l'otto volte campione del mondo Marc Marquez, ha deciso di fare solamente un giro e poi ha riportato la sua Ducati del Gresini Racing al box senza ottenere neppure un tempo.

Alla fine il più veloce è stato il leader del Mondiale Jorge Martin, che proprio all'ultimo giro ha spinto la sua Ducati del Prima Pramac Racing fino ad un tempo di 2'02"388, precedendo di 192 millesimi la KTM di Jack Miller. Dal terzo in giù i distacchi poi iniziano ad essere piuttosto pesanti, perché Augusto Fernandez è a poco meno di un secondo con la sua GasGas Tech3 e precede di 9 millesimi la Ducati GP24 di Enea Bastianini.

Dopo la complicatissima Sprint di ieri, con le grosse difficoltà patite sull'anteriore (probabilmente legate alla gomma) che gli sono costate la leadership iridata, Pecco Bagnaia questa mattina ha fatto segnare il quinto tempo a 1"1 dal rivale nella corsa al titolo. A seguire, in sesta ed in settima posizione ci sono le due Honda di Johann Zarco e Luca Marini, che approfittando della pista bagnata hanno scalato la classifica.

La top 10 poi si completa con Marco Bezzecchi, Miguel Oliveira e Pedro Acosta. Dopo la bella rimonta nella Sprint di ieri, Fabio Quartararo invece ha badato soprattutto a stare lontano dai guai ed ha chiuso 18° ad oltre 3"6.

Bisogna segnalare, infine, che a riprova delle condizioni molto critiche dell'asfalto, dopo aver analizzato le gomme alla conclusione della Sprint, la Michelin ha deciso di ritirare dall'allocazione la soft posteriore in vista della gara lunga di oggi. Va detto comunque che la maggior parte dei piloti era probabilmente già indirizzata ad utilizzare la media.