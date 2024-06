MotoGP | Aprilia: Vinales è la priorità, "ma i matrimoni si fanno in due"

L'Aprilia è ancora in attesa di completare la sua formazione per la stagione 2025 della MotoGP. Il marchio italiano ha già confermato il sostituto di Aleix Espargaró, che sarà nientemeno che il suo buon amico Jorge Martin.

Una situazione che si è sbloccata in occasione dell'ultimo Gran Premio d'Italia, quando tutto sembrava indicare che lo spagnolo sarebbe stato scelto dalla Ducati per il suo team ufficiale, ma le carte in tavola si sono ribaltate sotto la pressione di Marc Marquez, facendo sì che la squadra di Borgo Panigale optasse alla fine per l'otto volte campione del mondo.

Tra domenica pomeriggio e lunedì, la Casa di Noale ha chiuso l'accordo con l'attuale leader della classifica generale, che si è unito a loro con un contratto pluriennale. Resta però da vedere se il suo compagno di squadra sarà Maverick Vinales o se ci sarà un colpo di scena.

Infatti, in occasione del Gran Premio di Catalogna, Massimo Rivola, amministratore delegato del marchio veneto, aveva dichiarato che il pilota spagnolo era "confermato", ma lo stesso Viñales lo ha smentito, prima a Montmeló, dicendo che non aveva ancora un contratto ma "porte aperte", quindi doveva aspettare un po'.

Maverick Vinales, Aprilia Racing Foto di: MotoGP

E poi al Mugello, dove è stato ancora più schietto sulla sua situazione contrattuale: "Non abbiamo chiuso praticamente nulla. Penso che abbiano avuto l'opportunità per rinnovare dopo il Qatar, ma hanno voluto aspettare. E ora devo pensare a cosa voglio fare".

Il pilota di Roses non nasconde di essere molto grato ad Aprilia e che questo peserà sulla sua decisione, ma vuole misurare bene i suoi passi per trovare un'opzione che gli permetta di puntare al massimo. Nel frattempo, la squadra italiana sta ancora cercando di trovare un accordo con lui, come ha ribadito Rivola questo fine settimana all'Aprilia All Stars, la tradizionale celebrazione annuale del marchio, che si sta svolgendo sul circuito di Misano.

Quando gli è stato domandato se Vinales resterà e cosa succederà riguardo al suo desiderio, già espresso, di avere un pilota italiano, Rivola è stato chiaro: "Siamo sempre coerenti e corretti con i nostri piloti. Maverick è la nostra priorità, ma i matrimoni si fanno in due, e non abbiamo intenzione di forzarlo", ha detto, in una dichiarazione riportata da GPOne.

"Se, come spero, vorrà rimanere con noi, ne saremo felici. In caso contrario, ci muoveremo sul mercato. Un pilota italiano sarebbe una possibilità, ma dovremo anche vedere se Miguel Oliveira farà quell'ultimo salto che ancora gli manca", ha concluso, riferendosi al portoghese, che quest'anno ha una RS-GP 2024 nel team satellite, il Trackhouse Racing. Materiale che anche Raul Fernandez si aspetta di ricevere nel prossimo futuro.