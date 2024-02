MotoGP | Aprilia: Vinales "coccola" la RS-GP, Aleix polemico sulle gomme

Nei test MotoGP che anticipano la stagione 2024 stiamo scoprendo pian piano tutte le novità che i team hanno portato per fermare il dominio di Ducati. Fino ad ora, Aprilia è stata un vero e proprio uragano tecnologico, con soluzioni aerodinamiche di stampo Formula 1 che sono state pensate per migliorare la RS-GP. Una volta collaudate dal tester Lorenzo Savadori durante gli shakedown, è stato il turno dei piloti titolari mettere alla prova le idee di Noale.

Aleix Espargaro e Maverick Vinales hanno sperimentato le diverse soluzioni di Aprilia nel Day 1 dei test di Sepang, dove hanno avuto a disposizione ben tre moto ciascuno. “All’inizio non eravamo consapevoli dell’importanza dell’aerodinamica, ma ora sappiamo come influenza il comportamento della moto”, ha spiegato il ‘capitano’ di Aprilia riferendosi ai grandi progressi del marchio. Il primo approccio con queste novità ha lasciato soddisfatto Maverick Vinales, che ha chiuso in sesta posizione il primo giorno: “La RS-GP del 2024 ha un potenziale enorme e l’aerodinamica è impressionante. Questa nuova moto è una rivoluzione”.

“Oggi abbiamo lavorato sulla comparazione tra la moto vecchia e quella nuova. Le sensazioni sono completamente diverse, con la versione del 2023 ero al limite dopo un giro, mentre adesso sto facendo un lavoro diverso perché voglio capire dov’è il limite e fino a dove posso spingermi”, ha spiegato Vinales entrando nello specifico del lavoro svolto nel primo dei tre giorni di test in Malesia.

Il passo avanti fra le due moto è enorme, secondo quanto riferisce il pilota di Roses, che si ritiene soddisfatto del buon inizio: “Rispetto all’anno scorso c’è stato un passo avanti importante, Aprilia ha fatto un gran lavoro! Per quanto riguarda la potenza, se ne vuole sempre di più, ma questo è un buon modo di cominciare l’anno. Ovviamente vorremmo tutti vedere il nostro nome in vetta, ma adesso la priorità è trovare il giusto bilanciamento per tirare fuori il massimo potenziale della moto”.

Aleix Espargaro, Aprilia Racing Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Più difficile capire cosa pensa Aleix Espargaro di questa nuova moto. Il pilota di Granollers non ha perso lo spirito rivoluzionario e, anche in occasione dei test, ha voluto lanciare un dardo contro le scelte regolamentari del 2024. “Con tanti elementi nuovi da provare, non abbiamo un numero di pneumatici sufficiente. È ridicolo! Abbiamo sette gomme morbide per tre giorni”, sbotta il catalano in riferimento all'allocazione di gomme Michelin per questi test di Sepang, pista sulla quale si lavora prevalentemente con la soft al posteriore e con la media all'anteriore.

Dunque, Espargaro sarà costretto a centellinare la gamma di pneumatici a sua disposizione nell’arco dei tre giorni di test a Sepang, dove dovrà anche concentrarsi sul grande carico di lavoro che le novità tecniche e aerodinamiche portano con sé. Tre moto nel box sono tante e chissà se nei prossimi giorni vedremo altro, oltre alle idee rivoluzionarie che Aprilia ha già portato in pista.