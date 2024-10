MotoGP | Aprilia: un condotto d’aria per contrastare il caldo di Buriram

Aprilia è pioniera nell’aerodinamica, e la filosofia della Formula 1 è passata, con successo, anche alla MotoGP, dove sta dettando il passo del progresso tecnologico. Così, nel venerdì del Gran Premio di Thailandia, la Casa di Noale ha portato una novità che ha l’obiettivo di contrastare le alte temperature che mettono a dura prova i piloti.

Nella prima sessione di prove libere, abbiamo visto nel box Aprilia un condotto d’aria posto sul cupolino, proprio nella parte bassa della visiera: si tratta di un’apertura che consente ai piloti di ricevere dell’aria mentre sono rannicchiati in sella. È una soluzione interessante, pensata e studiata per evitare che il grande caldo possa provare il fisico.

Non è una novità che le RS-GP soffrano particolarmente le temperature elevate di pista e asfalto, tanto che il surriscaldamento della moto è stato in passato oggetto di lamentele, ma anche di sforzi importanti per i piloti, scesi stremati e quasi “ustionati”. Così, Aprilia è corsa ai ripari cercando diverse soluzioni e, tra queste, vediamo il condotto portato in Thailandia, pista ideale per testare la novità volta a mitigare il problema del grande caldo.

La moto di Lorenzo Savadori, Trackhouse Racing Foto di: Lorenza D'Adderio

“Ho provato il condotto, ma è la prima volta che corro su una pista così calda in MotoGP”, ha spiegato Lorenzo Savadori, impegnato anche in questo weekend a Buriram come sostituto dell’infortunato Miguel Oliveira. Il tester Aprilia sta testando delle novità ed è stato incaricato di mettere alla prova il condotto. “Bisognerà vedere sulla lunga distanza. Comunque si riesce a usare, non è un limite per la visibilità o altro. Sicuramente aiuterà, ma lo capiremo meglio in gara”.

Anche Aleix Espargaro ha avuto modo di provare il condotto, tuttavia non ha potuto offrire un feedback perché ha vissuto un venerdì burrascoso: una caduta nella sessione mattutina gli ha impedito di scendere in pista per il prosieguo del turno. Nel pomeriggio, le botte delle FP1 lo hanno condizionato tanto da costringerlo a fermarsi dopo pochi minuti per recarsi in ospedale, dove si è sottoposto ad accertamenti medici che non hanno evidenziato fratture o lesioni importanti.