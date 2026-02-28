Vai al contenuto principale

Registrati gratis

  • Accedi rapidamente ai tuoi articoli preferiti

  • Gestisci le notifiche sulle informazioni dell'ultimo minuto e dei tuoi piloti preferiti

  • Fai sentire la tua voce commentando l'articolo

Consigliato per te

MotoGP | Martin scagionato per la pressione: c'è stata una perdita d'aria dovuta al cerchio

MotoGP
Thailandia
MotoGP | Martin scagionato per la pressione: c'è stata una perdita d'aria dovuta al cerchio

MotoGP | Bagnaia: "Non riesco a spingere come nei test, ma è un problema mio"

MotoGP
Thailandia
MotoGP | Bagnaia: "Non riesco a spingere come nei test, ma è un problema mio"

MotoGP | Quartararo fatalista dopo la Sprint: "Non c'è nulla da fare per domani"

MotoGP
Thailandia
MotoGP | Quartararo fatalista dopo la Sprint: "Non c'è nulla da fare per domani"

F1 | Caso motori: nuove misurazioni del rapporto di compressione dal 1 giugno

Formula 1
F1 | Caso motori: nuove misurazioni del rapporto di compressione dal 1 giugno

MotoGP | Bezzecchi: "Un piccolo errore, ma è facile passare da fenomeno a coglione"

MotoGP
Thailandia
MotoGP | Bezzecchi: "Un piccolo errore, ma è facile passare da fenomeno a coglione"

MotoGP | Aprilia sul podio con Fernandez: "Ci manca qualcosa rispetto alla moto di Bez"

MotoGP
Thailandia
MotoGP | Aprilia sul podio con Fernandez: "Ci manca qualcosa rispetto alla moto di Bez"

MotoGP | Marquez: "Non ho mai pianto nella mia carriera e non lo farò ora"

MotoGP
Thailandia
MotoGP | Marquez: "Non ho mai pianto nella mia carriera e non lo farò ora"

Acosta: "La MotoGP è fatta anche di contatti sporchi, abbiamo dato spettacolo"

MotoGP
Thailandia
Acosta: "La MotoGP è fatta anche di contatti sporchi, abbiamo dato spettacolo"
Ultime notizie
MotoGP Thailandia

MotoGP | Aprilia sul podio con Fernandez: "Ci manca qualcosa rispetto alla moto di Bez"

Strepitoso terzo posto per Raul Fernandez, che regala ad Aprilia il primo podio stagionale di MotoGP nella Sprint di Buriram. "Non dobbiamo lottare per il titolo, ma la Top 5 costante è il nostro obiettivo", ha detto a fine gara.

Giacomo Rauli
Giacomo Rauli
Pubblicato:
Raul Fernandez, Trackhouse Racing

Raul Fernandez, Trackhouse Racing

Foto di: Lillian Suwanrumpha / AFP via Getty Images

Aprilia si aspettava di lottare per vincere la Sprint di Buriram con Marco Bezzecchi, invece si è trovata comunque sul podio, ma con un Raul Fernandez eccellente.

Il pilota del team Trackhouse ha lottato per metà gara con la RS-GP ufficiale di Jorge Martin, avendo poi la meglio. Poco più tardi ha iniziato a recuperare terreno su Marc Marquez e Pedro Acosta, aiutato anche dai duelli che hanno dato vita i due iberici, futuri compagni di squadra in Ducati.

Alla fine si è trovato all'ultima curva a pochi metri dai due, ma non è stato sufficiente per provare un attacco che potesse aiutarlo a migliorare la terza posizione finale".

"E' la prima volta che sono così vicino a Marc", ha detto una volta arrivato ai microfoni di Sky Sport MotoGP. "Con Pedro, Alex e Marco ho lottato lo scorso anno, ho visto come guidano. Con Marc no, Volevo capire come guida. Non ho ancora tutto sotto controllo, non faccio tutto quello che voglio al 100%, ma usando la testa quest'anno abbiamo fatto un bel pre-stagione e un buon inizio di Mondiale. Dobbiamo stare calmi, sappiamo che possiamo migliorare il nostro livello, io anche per quanto mi riguarda. Non siamo una realtà che può lottare per il titolo, ma siamo quelli che quando possiamo lottare per stare davanti siamo lì, altrimenti accumuliamo esperienza".

Raul Fernandez, Trackhouse Racing, Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing

Raul Fernandez, Trackhouse Racing, Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing

Foto di: Steve Wobser / Getty Images

"Aprilia è la moto che è cresciuta più di tutte rispetto al 2025. Per me la moto assomiglia allo scorso anno, hanno sistemato alcune cose, altre non sono perfette. Ci manca un po' di lavoro. Non penso al titolo perché non è realista, ma essere in Top 5 o Top 7 del Mondiale credo lo sia e deve essere quello il nostro target. E' chiaro che se posso lottare fino alla fine ci proverò, ma non è un target reale. Non siamo però in grado di lottare, perché in alcune piste potremmo faticare".

Incalzato dalle domande in studio, Fernandez ha spiegato cosa gli sia mancato oggi per entrare a pieno titolo nella lotta per vincere la prima Sprint della stagione 2026 di MotoGP.

"Ci manca qualcosa nelle marce alte rispetto a Ducati e KTM. Lì possiamo migliorare un po'. Marco (Bezzecchi, ndr) è un reale contendente al titolo, è chiarissimo. La sua moto ha un po' di più, ma è normale. Non è una critica ad Aprilia. Credo che lui possa lottare un po' di più. Ma da quello che ho visto oggi siamo stati forse un po' troppo conservativi. Forse sì, ci mancano le marce alte".

"Non ho fatto grossi cambiamenti dall'anno scorso. Ma nel 2025 mi ero fatto male ai test prima della stagione e ho fatto una gran fatica all'inizio. Quest'anno abbiamo fatto una bella riunione con il team, ci siamo detti di non essere forti al test, ma di essere pronti per le gare. E' quello che è cambiato. E' vero che ho capito di più la moto, posso sfruttare di più la gomma posteriore, capiamo meglio il degrado. Eravamo già forti nel passo in entrambi i test tra Sepang e Buriram".

Leggi anche:

Condividi o salva questo articolo

Articolo precedente MotoGP | Marquez: "Non ho mai pianto nella mia carriera e non lo farò ora"

Top Comments

More from
Giacomo Rauli

F1 | Caso motori: nuove misurazioni del rapporto di compressione dal 1 giugno

Formula 1
Formula 1
F1 | Caso motori: nuove misurazioni del rapporto di compressione dal 1 giugno

WEC | Ferrari a caccia della riconferma: "Ma prima bisogna capire gomme e crescita dei rivali"

WEC
WEC
Presentazione Ferrari
WEC | Ferrari a caccia della riconferma: "Ma prima bisogna capire gomme e crescita dei rivali"

WEC | Ferrari 499P ricalibrata: ecco tutte le novità realizzate per la nuova omologazione

WEC
WEC
Presentazione Ferrari
WEC | Ferrari 499P ricalibrata: ecco tutte le novità realizzate per la nuova omologazione
More from
Raul Fernandez

MotoGP | Brivio: "L'obiettivo è cogliere le occasioni e migliorare i risultati del 2025"

MotoGP
MotoGP
Presentazione Trackhouse Racing
MotoGP | Brivio: "L'obiettivo è cogliere le occasioni e migliorare i risultati del 2025"

Fotogallery MotoGP | Trackhouse svela le due livree delle sue Aprilia RS-GP26

MotoGP
MotoGP
Presentazione Trackhouse Racing
Fotogallery MotoGP | Trackhouse svela le due livree delle sue Aprilia RS-GP26

MotoGP | Trackhouse raddoppia: oltre ai colori classici c'è anche la livrea Gulf

MotoGP
MotoGP
Presentazione Trackhouse Racing
MotoGP | Trackhouse raddoppia: oltre ai colori classici c'è anche la livrea Gulf
More from
Trackhouse Racing Team

MotoGP | Brivio propone un cambio di format: vorrebbe due griglie diverse per Sprint e GP

MotoGP
MotoGP
MotoGP | Brivio propone un cambio di format: vorrebbe due griglie diverse per Sprint e GP

MotoGP | Trackhouse vuole proseguire il suo legame con Aprilia

MotoGP
MotoGP
MotoGP | Trackhouse vuole proseguire il suo legame con Aprilia

MotoGP | La griglia del 2026 è quella con più campioni del mondo della storia

MotoGP
MotoGP
MotoGP | La griglia del 2026 è quella con più campioni del mondo della storia

Ultime notizie

MotoGP | Martin scagionato per la pressione: c'è stata una perdita d'aria dovuta al cerchio

MotoGP
Thailandia
MotoGP | Martin scagionato per la pressione: c'è stata una perdita d'aria dovuta al cerchio

MotoGP | Bagnaia: "Non riesco a spingere come nei test, ma è un problema mio"

MotoGP
Thailandia
MotoGP | Bagnaia: "Non riesco a spingere come nei test, ma è un problema mio"

MotoGP | Quartararo fatalista dopo la Sprint: "Non c'è nulla da fare per domani"

MotoGP
Thailandia
MotoGP | Quartararo fatalista dopo la Sprint: "Non c'è nulla da fare per domani"

F1 | Caso motori: nuove misurazioni del rapporto di compressione dal 1 giugno

Formula 1
F1 | Caso motori: nuove misurazioni del rapporto di compressione dal 1 giugno