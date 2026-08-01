MotoGP | Aprilia: solo con l'unione delle forze è possibile battere il... mostro Marquez

La MotoGP si gode gli ultimi giorni di vacanza prima di riprendere il campionato con l’appuntamento di Silverstone che scollina la metà stagione. La fotografia del momento è quanto mai nitida: Marc Marquez, sebbene sia solo terzo nella classifica iridata, è visto come l’asso pigliatutto: nelle ultime quattro gare disputate, il nove volte campione del mondo ha conquistato tre vittorie e due Sprint con la Ducati, recuperando punti preziosi nei confronti dei rider Aprilia che ancora capeggiano tutte le classifiche iridate: piloti, team e costruttori.

Lo spagnolo di Cervera, che ieri è tornato ad allenarsi al Motorland di Aragon con una Panigale V2, nel paddock è dato per grande favorito, sebbene sia Jorge Martin il leader del mondiale piloti con 208 punti, seguito dall’inatteso Ai Ogura a 14 lunghezze. L’iberico è terzo a soli 18 punti e precede Marco Bezzecchi, quarto, più indietro di 4 punti. Insomma, è uno scenario da tre contro... Uno.

Jorge Martin, Aprilia Racing Team Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images

I motori si sono spenti per la sosta estiva e le voci del paddock davano un box Aprilia Racing dilaniato, con i due piloti ufficiali che si guardavano in cagnesco, producendo un clima tossico anche fra i tecnici e i meccanici. È indubbio che dopo la splendida vittoria nel GP d’Italia al Mugello ci sia stato un collasso dei risultati che si è perpetrato dopo l’incidente in Ungheria, quando Martin ha steso il compagno di squadra.

Nel frattempo, c’è stata la reazione della Ducati che ha chiuso il gap tecnico che la Desmosedici aveva rispetto alla RS-GP all’inizio della stagione, quando Bez aveva annichilito tutti con un tris di successi, mentre Marc era ancora alle prese con i suoi guai fisici risolti con l’intervento che gli ha permesso di togliere la vite che gli infiammava il nervo radiale.

L’obiettivo di Noale è di ricompattare le forze, nella consapevolezza che se ciascun pilota giocherà per sé sarà difficile, se non impossibile battere il “Mostro”. La tregua estiva è servita a riflettere, recuperare le energie mentali per affrontare una seconda parte di campionato che si preannuncia molto dura.

Ai Ogura, Trackhouse Racing Foto di: Alexander Trienitz

Nei pensieri di Massimo Rivola c’è la volontà di schierare non solo i suoi due piloti contro Marc, ma di fare squadra anche con i due portacolori di Trackhouse. In particolare, il giapponese Ogura ha dato la sensazione di aver fatto un importante salto di qualità, riuscendo finalmente a sfruttare la moto nel giro secco.

L’Aprilia, quindi, vuole allontanare le tossine vere o presunte: lo scambio di informazioni fra i piloti deve essere una risorsa per trarre il meglio dal potenziale che Noale è in grado di produrre nell’ultima stagione delle MotoGP Mille.

Jorge Martin torna in sella molto carico, si è dedicato a lunghe pedalate, mentre più difficile è il rientro di Marco Bezzecchi reduce dalla frattura alla clavicola sinistra e alla ferita al ginocchio che si era prodotto in Q2 al GP della Germania disputato a Sachsenring. Il riminese di 27 anni sta recuperando la forma fisica con la grande motivazione di chi non si sente tagliato fuori dalla partita mondiale.

Marco Bezzecchi, Aprilia RSV4, nel test svolto a Misano Foto di: Aprilia Racing

Se l’Aprilia ha una speranza di battere Marquez è solo facendo squadra. A Noale contano di ritrovare un Marco super motivato, capace di ripartire cancellando l’ultimo periodo che è stato difficilissimo: l’unico dubbio è che il romagnolo, a dispetto degli avversari, non ha avuto uno stacco mentale in questo stop e dovrà, quindi, estrarre tutte le forze di cui è capace.

Silverstone è una pista dove Marquez ha vinto solo una volta nel 2014 quando era ancora un pilota Honda. Il veloce tracciato inglese è caratterizzato per lo più da curve a destra che non esaltano il suo stile di guida. Il mondo Aprilia si gioca un pezzo di mondiale: imperativo è mettere di nuovo tutti i tasselli del puzzle insieme, altrimenti Marc avrà campo libero per ambire al decimo mondiale...



