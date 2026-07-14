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MotoGP | Aprilia sale di un gradino nel livello delle concessioni, Ducati e Honda scendono

Arrivati al giro di boa della stagione, il conteggio dei punti delle concessioni registra tre cambiamenti per gli ultimi sei mesi del campionato prima che nel 2027 il contatore venga azzerato.

Germán Garcia Casanova
Germán Garcia Casanova
Pubblicato:
Jorge Martin, Aprilia Racing Team, Marco Bezzecchi, Aprilia Racing, Francesco Bagnaia, Ducati Team

Il sistema di concessioni della MotoGP entra nella sua ultima fase prima dell'arrivo del nuovo regolamento tecnico nel 2027, che segnerà l'inizio di una nuova era nel campionato del mondo con tutti i costruttori che ripartiranno da zero.

Con l'attuale sistema, a metà e alla fine della stagione vengono conteggiati i punti di ciascuno dei costruttori nell'ultimo anno, per determinare a quale livello di concessioni dovranno attenersi neei sei mesi successivi.

Dopo la gara del GP di Germania, l'undicesima prova del calendario che segna il giro di boa della stagione 2026, il sistema mostra che, dalla pausa estiva del 2025, Aprilia sale di un gradino fino al livello B delle concessioni, scendendo al livello inferiore di cui ora godevano sia Ducati, al B, sia Honda, al D.

Dall'introduzione dell'attuale sistema di concessioni nel 2024, Ducati era sempre rimasta al livello più alto e, quindi, il più restrittivo, la fascia A. E ora lo ha perso per appena mezzo punto, dato che per stare in quel gruppo bisogna sommare l'85% dei punti in palio e il team italiano ha totalizzato l'84,5% negli ultimi dodici mesi.

Ducati recupera delle concessioni passando dal livello A al livello B

Ducati recupera delle concessioni passando dal livello A al livello B

Foto di: Matteo Nugnes

Durante tutto questo periodo, nessun altro costruttore era riuscito a superare il livello C, dove si trovavano sia Aprilia sia KTM. Ora, però, i ragazzi di Noale hanno totalizzato il 72% dei punti per entrare nel gruppo B, il cui intervallo è tra il 60 e l'85%, valori che, ancora una volta, KTM non ha raggiunto (49,8%).

Honda e Yamaha hanno iniziato dal gradino più basso, il D, ma i giapponesi sono riusciti, nell'ultimo conteggio, alla fine della scorsa stagione, a salire al C. Un livello in cui sono riusciti a restare solo per metà stagione, dato che nell'ultimo anno completo hanno totalizzato solo il 31,8% dei punti, al di sotto del 35% minimo del livello C, che, logicamente, nemmeno Yamaha ha raggiunto (23'5%).

Ducati avrà di nuovo le wild card

Dopo due anni e mezzo senza poter schierare wild card, Ducati tornerà ad averle a disposizione nei prossimi sei mesi. Un'opzione interessante visto che potrà utilizzarle sia per il suo collaudatore, Michele Pirro, sia per il leader del Mondiale SBK, l'italiano Nicolò Bulega, che la prossima stagione correrà, quasi certamente, con VR46 con un contratto factory. Un altro vantaggio per Ducati è che passa da 170 a 190 pneumatici da test, mentre mantiene un solo aggiornamento aerodinamico.

Per Aprilia la situazione non cambia molto, dato che spicca solo il passaggio da 220 pneumatici per i test a 190.

Chi invece guadagna di più è Honda, che potrà fare di nuovo i test con i piloti titolari, guadagnando 40 pneumatici per le prove e, tra le altre cose, avrà i motori aperti e non più congelati.

Luca Marini e Joan Mir potrebbero tornare a partecipare a dei test privati con l'HRC, anche se non sembra che ciò accadrà, dato che entrambi termineranno il contratto alla fine dell'anno e lasceranno la Honda

Luca Marini e Joan Mir potrebbero tornare a partecipare a dei test privati con l'HRC, anche se non sembra che ciò accadrà, dato che entrambi termineranno il contratto alla fine dell'anno e lasceranno la Honda

Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images

Tutto il sistema di concessioni così come è configurato ora si concluderà a fine stagione, e a partire dal 2027 tutti i costruttori inizieranno nel livello B.

Inoltre, il cambio del regolamento tecnico, con l'introduzione delle nuove moto da 850cc e degli pneumatici Pirelli, fa sì che la maggior parte dei costruttori abbia ormai messo da parte lo sviluppo dell'attuale moto da 1000cc, concentrando tutti i propri sforzi sui nuovi prototipi che alcuni piloti titolari hanno già potuto provare nel test di Brno, e li avranno di nuovo a disposizione nelle prove del lunedì successivo al GP d'Austria, prima che tutta la griglia del 2027 possa salire sulle nuove moto a Valencia il 1° dicembre.

Ecco come sono i livelli di concessioni in MotoGP

Fascia

% punti

Concessioni

Marchi

A

+ del 85%

170 pneumatici per i test, solo con piloti collaudatori su tre circuiti preselezionati. Non potranno usufruire di “wild card”, avranno a disposizione 8 motori a stagione, che saranno congelati; è consentito un solo aggiornamento aerodinamico.

-

B

tra 60 e 85%

190 pneumatici per i test, solo con piloti collaudatori su tre circuiti preselezionati. Tre “wild card”; 8 motori a stagione, che saranno congelati; un solo aggiornamento aerodinamico.

Ducati/Aprilia

C

tra 35 e 60%

220 pneumatici per i test, utilizzabili esclusivamente dai piloti collaudatori su tre circuiti prestabiliti. Sei “wild card”; 8 motori per stagione, il cui sviluppo è congelato; un solo aggiornamento aerodinamico.

KTM

D

Meno del 35%

260 pneumatici per i test con i piloti titolari ed i collaudatori, su qualsiasi circuito in cui si disputino i Gran Premi, sei “wild card”, 10 motori che potranno essere sviluppati liberamente nel corso dell’anno; due aggiornamenti aerodinamici.

Honda/Yamaha
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