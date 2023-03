MotoGP | Aprilia RS-GP: la diretta streaming della presentazione

Carica lettore audio

L'Aprilia è la penultima squadra a svelare i colori della sua moto per la stagione 2023 della MotoGP, la RS-GP che sarà portata in gara da Aleix Espargaro e Maverick Vinales con l'intento di provare a fermare il dominio della Ducati e resistere al ritorno dei rivali giapponesi.

Mentre cinque squadre hanno svelato le loro moto 2023 prima dei test pre-stagionali a Sepang del mese scorso, altre hanno scelto di farlo prima del secondo ed ultimo test a Portimao di questo fine settimana, e infatti negli ultimi sette giorni abbiamo visto GasGas, VR46 e LCR. E ora, venerdì 10 marzo, seguiremo la presentazione dell'Aprilia.

Con la nuova RS-GP, l'Aprilia spera di poter lottare per il Mondiale, dopo un 2022 iniziato con Aleix Espargaro tra i favoriti per il titolo e nel quale la squadra di Noale ha finito in calando, perdendo la seconda posizione nella classifica a squadre a favore di KTM, mentre il pilota di Granollers è rimasto fuori dal podio nel campionato piloti.

La presentazione si terrà a Portimao, un giorno prima dell'ultimo test, e inizierà alle 12:00 della mattinata portoghese, cioè quando in Italia saranno le 13:00.