MotoGP | Aprilia RS-GP: ecco l'arma per la riconferma al vertice

Il 2023 sarà l'anno della verità per l'Aprilia. Quello in cui la Casa di Noale deve passare da sorpresa a certezza della griglia della MotoGP. Il tutto con la complicazione di non poter più fare affidamento sulle concessioni. La parola chiave ripetuta più volte dal CEO Massimo Rivola e da tutti i suoi uomini infatti è stata conferma nella presentazione di oggi a Portimao.

La scorsa stagione è stata quella della svolta per la squadra ufficiale del marchio veneto, passata dall'essere la "Cenerentola" dello schieramento ad una realtà in grado di battagliare per il titolo. Aleix Espargaro le ha regalato la prima, storica, vittoria in Argentina, ma oltre a quello di Termas de Rio Hondo sono arrivati altri otto piazzamenti a podio (tre ottenuti da Maverick Vinales) a confermare la grande crescita della RS-GP.

Una crescita che però si è un po' plafonata nella parte conclusiva del campionato, a causa anche di alcuni problemi tecnici, che sono costati all'Aprilia la piazza d'onore sia nella classifica Costruttori che in quella Team, ma anche un podio Mondiale che sarebbe stato più che meritato per Espargaro.

Aprilia RS-GP Photo by: Aprilia Racing

La moto italiana è diventata senza ombra di dubbio una delle più curate dal punto di vista aerodinamico, con soluzioni che hanno fatto scuola come la carena con il "gradino" introdotta prima dell'estate, che poi in occasione delle successive sessioni di test si è vista praticamente su tutti i prototipi della concorrenza, almeno come opzione da prendere in considerazione.

Ma anche nei primi test del 2023 ha continuato a stupire, introducendo una soluzione già vista in passato in Formula 1, ovvero un S-duct che attraversa il cupolino. Ma anche dal punto di vista del motore sono stati fatti dei passi avanti, come hanno confermato alla conclusione dei tre giorni in Malesia entrambi i piloti, che però si attendono un ulteriore step nei test di questo fine settimana a Portimao.

E, dopo un divertente video introduttivo in stile A-Team, è proprio in Portogallo che oggi è stata svelata ufficialmente la RS-GP 2023, l'arma con cui la coppia spagnola, già confermata in blocco fino alla fine del 2024, sarà chiamata a provare a contrastare il dominio Ducati, ma anche a respingere il tentativo di tornare a galla dei rivali giapponesi Yamaha e Honda. Nella prima uscita stagionale, la moto ha dato la sensazione di poter essere la seconda forza in griglia, anche se i piloti temono non sia ancora abbastanza per competere ad armi pari con le Desmosedici GP, che per di più essendo otto rappresentano più di un terzo della griglia.

Aprilia RS-GP Photo by: Aprilia Racing

Per quanto riguarda la livrea, si nota una certa continuità con il passato recente, perché il colore dominante è sempre il nero, accoppiato con il rosso del marchio Aprilia, per quella che è una colorazione che potremmo quasi definire "classica". Come nella passata stagione, si può notare anche un piccolo tricolore abbozzato ai margini dell'airbox, inoltre c'è qualche inserto viola accanto alle parti rosse della carena.

Come detto, l'altro aspetto che bisognerà capire se avrà un impatto o meno è la perdita delle concessioni, avvenuta grazie ai grandi risultati del 2022. Per la prima volta da quanto è approdata in MotoGP, infatti, l'Aprilia non avrà la possibilità di organizzare test con i suoi piloti titolari e non potrà modificare la specifica dei suoi propulsori nell'arco della stagione, dovendo utilizzare per tutti i 21 GP quello che verrà omologato ad inizio campionato.

Massimo Rivola ed i suoi ragazzi non si sono mai detti preoccupati da questa cosa, ma l'unica certezza è che in questo modo aumenteranno le responsabilità del collaudatore Lorenzo Savadori, che si dovrà accollare tutti i test privati nel corso della stagione e dare una linea allo sviluppo. Una piccola mano potrebbe arrivare anche dal fatto che per la prima volta l'Aprilia schiererà anche un team satellite, anche se le due moto della RNF Racing, quella di Miguel Oliveira e di Raul Fernandez, saranno in specifica 2022, quindi non sarà troppo semplice travasare informazioni. Se dovesse vincere anche questa sfida, però, l'Aprilia ha tutte le carte in regola per essere protagonista anche nel 2023.

Aprilia RS-GP Photo by: Aprilia Racing