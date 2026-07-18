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MotoGP | Aprilia: revisione di routine con pulizia della ferita al ginocchio per Bezzecchi

Il pilota di Aprilia Racing prosegue il percorso che dovrebbe portarlo a tornare in sella alla sua RS-GP ufficiale a Silverstone. Dopo la pulizia del ginocchio, il romagnolo è tornato a casa per proseguire la riabilitazione.

Giacomo Rauli
Giacomo Rauli
Pubblicato:
Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images

Il percorso che dovrà portare Marco Bezzecchi a tornare in sella all'Aprilia RS-GP ufficiale al Gran Premio di Gran Bretagna prosegue.

E' notizia di questo pomeriggio la pulizia della ferita al ginocchio patita dal pilota romagnolo di Aprilia Racing al Gran Premio di Germania, andato in scena al Sachsenring pochi giorni fa.

A renderla nota è stata proprio la Casa di Noale tramite un breve, quanto esaustivo comunicato.

"Cari Media, volevamo aggiornarvi su Marco Bezzecchi che, questa mattina, si è sottoposto a una revisione di routine per la pulizia della ferita al ginocchio sinistro rimediata nella caduta al Sachsenring".

La pulizia al ginocchio è stata piuttosto rapida, perché Marco è già tornato a casa per continuare la riabilitazione, con l'obiettivo di esserci già a Silverstone per cercare di riconquistare il fantastico abbrivio che aveva avuto a inizio stagione. 

"Bezzecchi è già tornato a casa e continuerà la riabilitazione in vista del Gp di Silverstone", ha confermato Aprilia.

Si è trattato dunque di un passaggio necessario per tornare quanto prima tirato a lucido, in attesa che la frattura scomposta alla clavicola patita al Sachsenring, a causa di una brutta caduta nel corso della Q2 del Gran Premio di Germania.

Bezzecchi, dopo l'incidente, è tornato rapidamente a casa per farsi operare dal Dottor Giuseppe Porcellini presso l'Ospedale Universitario di Sassuolo. La frattura è stata stabilizzata e l'obiettivo del pilota - al pari di quello di Aprilia, è essere pronto per Silverstone, così da non perdere altri punti dalla vetta della classifica e continuare a cullare il sogno del titolo iridato.

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