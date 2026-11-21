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MotoGP | Aprilia può festeggiare: è il Team Campione del Mondo 2026

Grazie alla vittoria di Bezzecchi e al quinto posto di Martin nella sprint del Portogallo, Aprilia è ufficialmente il Team Campione del Mondo MotoGP 2026, il miglior risultato nella storia del progetto. Per la Casa di Noale si tratta del 55° titolo mondiale, il primo nella top class del Motomondiale.

Redazione Motorsport.com

Pubblicato: 21 nov 2026, 16:13

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Aprilia festeggia la vittoria del titolo dei team

Foto di: Aprilia Racing

Il Gran Premio del Portogallo entra di diritto nella storia del team di Noale. Grazie alla vittoria di Marco Bezzecchi e al quinto posto di Jorge Martin nella sprint, Aprilia Racing conquista ufficialmente il titolo di Team Campione del Mondo MotoGP 2026.

Un risultato sportivo di grande prestigio che rappresenta il punto più alto raggiunto da Aprilia Racing dall’ingresso in MotoGP nel 2015, con il progetto RS-GP sotto la direzione di Romano Albesiano. Questo successo costituisce il cinquantacinquesimo titolo iridato della propria storia per il team di Noale, che negli anni ha intrapreso un lungo percorso di crescita e sviluppo, migliorandosi costantemente e chiudendo ogni stagione con un risultato migliore rispetto al precedente.

Nel 2019, con l’arrivo di Massimo Rivola nel ruolo di Amministratore Delegato di Aprilia Racing l’impegno e gli investimenti nel reparto corse sono stati ulteriormente rafforzati. Nel 2021 Aprilia Racing conquista il primo podio a Silverstone insieme ad Aleix Espargaró, ma la prima grande svolta avviene l’anno seguente, nel 2022, con il passaggio a Factory Team; in quella stessa stagione, arriva anche la prima vittoria della RS-GP nell'era moderna della MotoGP, al Gran Premio d'Argentina, sempre con Espargaró.

Il primo podio di Aprilia in MotoGP

Foto di: Aprilia Racing

L’anno successivo, nel 2023, durante il GP di Catalogna, Aprilia Racing conquista la sua prima storica doppietta, piazzando due RS-GP sul podio sia nella sprint sia nella gara lunga, risultati che si aggiungono alla vittoria ottenuta da Espargaró a Silverstone.

Dopo un 2024 di transizione, culminato con la vittoria di Maverick Vinales ad Austin, il team di Noale si presenta al via del campionato 2025 con una line-up rinnovata, formata da Marco Bezzecchi e Jorge Martin, a cui si aggiunge l’innesto di Fabiano Sterlacchini nel ruolo di Direttore Tecnico, segnando un ulteriore passo in avanti nello sviluppo tecnico della RS-GP.

Una stagione di profondi cambiamenti, ma anche di importanti successi, che ha permesso ad Aprilia Racing di chiudere la stagione con tre vittorie nelle gare lunghe (Silverstone, Portimao e Valencia), tre successi nelle sprint, un totale di quindici podi tra gare domenicali e sprint e cinque pole position.

Aprilia festeggia la vittoria del titolo dei team

Foto di: Aprilia Racing

Numeri che sono diventati ancora più incisivi in questo 2026, che ha visto Aprilia Racing lottare costantemente per le posizioni di vertice, come testimoniano le sette vittorie conquistate nelle gare lunghe (sei per Bezzecchi e una per Martín), di cui quattro doppiette (Goiania, Austin, Le Mans, Mugello).

A ciò si aggiungono cinque successi nelle sprint (Austin, Le Mans, Silverstone, Spielberg, Portimao), un totale di trentotto podi tra gare domenicali e sprint (venti per Bezzecchi e diciotto per Martin), dieci pole position e i record assoluti sul giro in nove circuiti del Motomondiale (Buriram, Goiania, Mugello, Silverstone, Aragon, Misano, Motegi, Lusail, Portimao).

Rimane poi il record assoluto di velocità di 368,6 km/h, fatto registrare da Jorge Martin nelle FP2 del GP d’Italia al Mugello, subito eguagliato da Marco Bezzecchi nel Q2 del medesimo GP che fa della RS-GP26 la moto più veloce di sempre nella storia del Motomondiale, record che probabilmente per il cambio regolamentare del prossimo anno rimarrà imbattuto per diversi anni.

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