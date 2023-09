MotoGP | Aprilia: nuovo telaio nei test, ma non quello in carbonio

Come la KTM, anche l'Aprilia sta lavorando ad un nuovo telaio in carbonio, ma finora ha avuto modo di utilizzarlo solamente il collaudatore Lorenzo Savadori. Tutti si aspettavano di vederlo in pista nei test collettivi che si sono svolti lunedì a Misano, ma per il momento non è stato ancora affidato al giudizio dei due piloti titolari e prossimamente verrà messo ancora alla prova dal tester romagnolo.

"Ho provato un nuovo telaio e alcuni aggiornamenti dell'elettronica in modo che gli ingegneri abbiano più dati per lavorare in vista dei test di Valencia", ha rivelato Aleix Espargaro, chiarendo quando gli è stato chiesto se si trattava del telaio in carbonio: "No, non era il telaio in carbonio, era uno diverso".

"È più leggero e mi sembra anche un po' più flessibile e morbido, il che non è proprio quello che gli ingegneri volevano ottenere", ha continuato Espargaro.

Il suo giudizio è contrastante: "Dobbiamo testarlo di nuovo, perché non ne sono sicuro. Sembra strano, ma non è né peggiore né migliore. È solo diverso. Dobbiamo fare più giri e provarlo anche su altre piste per capirlo meglio".

Ha aggiunto che però gestisce meglio le asperità della pista: "Va un po' meglio sulle asperità - nelle curve 1, 14, 15, 16 - ma è un po' più instabile nelle altre curve. Dobbiamo continuare a lavorarci e vedere come si comporta con la nuova aerodinamica per il 2024", spiega lo spagnolo.

"Non è così facile. A volte è molto difficile migliorare il telaio quando si è al livello in cui siamo noi". Per questo motivo non verrà utilizzato in questa stagione, almeno se la decisione la dovrà prendere Aleix.

"Il nostro pacchetto attuale è abbastanza buono per lottare per la vittoria. Non cambierei nulla. È meglio concentrarsi su ciò che abbiamo. Non bisogna nemmeno giocare tanto con le geometrie. A questo punto della stagione è meglio essere concentrati e sfruttare al meglio ciò che si ha".

Espargaro ha concluso il test al 16° posto, con un secondo di ritardo ed è stato uno dei pochi piloti a cadere, alla curva 13 (l'altro è stato suo fratello Pol, nello stesso punto), proprio quando stava valutando il telaio nuovo.

"Ho perso il posteriore e stavo andando dritto verso le barriere. E' stato molto spaventoso. Non è stata una vera e propria caduta. Sono finito fuori traiettoria, andavo velocissimo e per evitare di finire contro le barriere sono saltato giù dalla moto", ha detto.

Miguel Oliveira, RNF MotoGP Racing Photo by: MotoGP

Oliveira ha provato la moto 2023

Quando gli è stato chiesto cosa ne pensasse del fatto che Miguel Oliveira ha avuto modo di provare la RS-GP 2023 nel test di lunedì, salendo su quella utilizzata solitamente da Savadori, Espargaro ha risposto: "Credo che la moto 2023 gli sia sembrata più stabile. Questa è anche la differenza minore, perché le due moto sono abbastanza diverse".

"È bello sentire anche il suo feedback ed avere più dati. Purtroppo non potrà utilizzare la moto per il resto della stagione. Se potessi decidere, darei a entrambi i piloti satellite la moto attuale. Ma non è così semplice".

Oliveira, che ha concluso il test al settimo posto, ha confermato che le specifiche dell'Aprilia 2023 non sono "molto migliori" rispetto al modello dell'anno precedente. "Ma è un po' meglio ovunque. Da questo punto di vista è stato un test interessante. Con pneumatici molto usati ero più veloce che con la mia moto. C'è sicuramente del potenziale".

Tuttavia, ha detto di non aver fatto molti giri con la moto ufficiale di quest'anno, concentrandosi principalmente sulla sua versione 2022. "Anche se le possibilità di ottenere maggiori prestazioni sono molto più ridotte rispetto al modello 2023", ha proseguito.

Tra le altre cose, Oliveira ha provato un nuovo forcellone e ha lavorato sui dettagli "per capire come migliorare ulteriormente le nostre specifiche", ha affermato. "Nel complesso è stata una buona giornata. Non ho fatto un vero e proprio time attack, ma ho fatto lo stesso tempo delle qualifiche. Da questo punto di vista sono contento".

Maverick Vinales aveva deluso le sue aspettative sul weekend di gara di Misano, ma è riuscito a fare dei progressi nel test. "Abbiamo cambiato qualcosa nel bilanciamento. Ha funzionato bene con questo livello di grip molto alto", ha spiegato.

Alla fine si è classificato secondo, a soli due decimi dal pilota più veloce della giornata, Luca Marini. "La moto è fantastica", ha detto entusiasta dell'Aprilia, aggiungendo: "Mi sento bene, ma voglio migliorare la frenata. Anche questo era il mio obiettivo durante il test".