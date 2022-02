MotoGP | Aprilia: la vittoria è sempre più vicina

Carica lettore audio

La stagione 2021 ha rappresentato una svolta per Aprilia, dato che Aleix Espargaro ha conquistato il primo podio in MotoGP, dopo sette anni dal rientro nella classe regina. La Casa di Noale, che si appresta a iniziare il campionato come costruttore unico dopo aver corso con Gresini Racing fino allo scorso anno, ha effettuato dei cambiamenti importanti sulla RS-GP, essendo l’unico marchio libero di sviluppare la moto, godendo delle concessioni.

Aprilia sembra aver fatto dei grandi passi in avanti con la moto del 2022, avendo chiuso i test di Sepang con il secondo crono nella combinata e quelli di Mandalika in quarta posizione. Ad Aleix Espargaro è stato chiesto se pensa che Aprilia possa vincere una gara quest’anno, visti i suoi progressi, e il pilota spagnolo ha risposto: “Sicuramente. Lo scorso anno abbiamo conquistato un podio, quindi ovviamente proveremo a vincere”.

“Ma sarà molto difficile”, prosegue Espargaro. “Penso che quest’anno il campionato sarà il più complicato della storia della MotoGP, perché il livello dei piloti e delle moto è incredibile. Ma sì, siamo sempre più vicini a questo obiettivo. Anche se è difficile, siamo più vicini che mai”.

Aleix Espargaro, Aprilia Racing Team Photo by: MotoGP

Guardando al 2022, Espargaro crede che un obiettivo realistico possa essere quello di finire tra i primi 6 nella classifica piloti e avvicinarsi ai 200 punti, avendone conquistato 120 nel 2021: “È difficile dare una risposta su cosa mi renderebbe felice, perché sono sempre molto ambizioso, forse troppo. Posso fare un buon campionato, forse finire in top 6 e non sarei felice abbastanza. Ma è parte della vita e dello sport. La cosa importante è essere soddisfatti del lavoro che si fa, e la cosa di cui potremo essere soddisfatti sarà migliorare quello che abbiamo fatto l’anno scorso”.

“Questo sarà molto importante. Lo scorso anno abbiamo chiuso ottavi in campionato, quindi se quest’anno siamo vicini e riusciamo a ottenere anche più di 200 punti ed essere in grado di chiudere in top 6, penso che sarà un campionato realistico. Non si può finire ottavi un anno e poi vincere il mondiale l’anno seguente, non è realistico, anche se è ciò che voglio. Ma tutti stiamo lavorando sodo, siamo molto contenti della nostra pre-stagione. Sono solo test, sappiamo che non sono le gare, ma stiamo facendo bene, la moto ha lavorato bene sin dai primi giri a Sepang con Lorenzo Savadori”.