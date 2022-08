MotoGP | Aprilia: la RS-GP di Savadori con l'ala anteriore biplano

Carica lettore audio

Lorenzo Savadori non è in gran forma fisica: il tester di Aprilia Racing accusa il riacutizzarsi del dolore a una spalla dopo la caduta in allenamento, ma il suo lavoro da wild card al Red Bull Ring è molto prezioso per la squadra di Noale perché il pilota romagnolo sta portando avanti lo sviluppo di soluzioni che non possono essere montate sulle GP-RS 22 di Aleix Espargaro e Maverick Vinales che già sfoggiano la seconda veste aerodinamica omologata per questa stagione.

Il collaudatore, invece, può dedicarsi a parti sperimentali che potranno essere vagliate in vista di una possibile adozione per il prossimo anno.

Lorenzo Savadori, Aprilia Racing Team Maverick Vinales, Aprilia Racing Team

L’aspetto più appariscente è certamente dato dall’ala biplano anteriore che aggiunge un elemento sotto al profilo principale soffiato che aggiunge carico aerodinamico bilanciando di più e meglio la comparsa nel posteriore dell’aletta sul codone già vista in occasione del GP d’Italia al Mugello.

Savadori ha girato con la carena di inzio stagione, senza il "gradino" che caratterizza le due moto titolari.

La pista austriaca, che non si adatta particolarmente alle Aprilia, con una velocità media elevata nonostante l’introduzione della chicane alla curva 2, è un tracciato stop ang go che esalta le frenate a ruote dritte: la configurazione di Savadori sembra soddisfare il tester dando precise indicazioni per il futuro.