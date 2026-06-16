MotoGP | Aprilia: la parola chiave è riscatto a Brno, ma avrà un Martin non al 100% fisicamente

Riscatto. Deve essere questa la parola d'ordine con la quale l'Aprilia deve approcciarsi al Gran Premio di Repubblica Ceca di MotoGP. La batosta del doppio zero di Balaton Park è stata sonora, anche perché l'incidente che ha estromesso entrambe le RS-GP al via è stato innescato da un errore evitabile di Jorge Martin, ma soprattutto perché ha ridato vigore ad un Marc Marquez che con la doppietta ungherese si è riportato a 72 punti dal leader Marco Bezzecchi.

Brno però è una pista che era già stata amica della Casa di Noale anche nella passata stagione, quando la RS-GP non aveva ancora i galloni di punto di riferimento tecnico. Bezzecchi, infatti, era stato l'unico capace di infastidire la Ducati del campione del mondo in carica, riuscendo anche a comandare per diversi giri. E' normale, dunque, che il riminese si approcci con moderato ottimismo al nono appuntamento stagionale.

"Sono molto contento di andare a Brno. É una pista fantastica dove guidare la RS-GP26 ha davvero un sapore speciale. Sono molto felice anche di rivedere il mio team: dopo la domenica a Balaton, che è stata difficile un po' per tutta la squadra, ho voglia di riabbracciarli e di cercare di disputare un bel weekend, divertendoci e lavorando bene", ha detto Bezzecchi, evidenziando lui stesso la voglia di rivincita.

Marco Bezzecchi, Aprilia Racing Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images

L'unico aspetto positivo di quanto accaduto in Ungheria è che, nella sfortuna, almeno entrambi i piloti se la sono cavata senza rimediare fratture in un incidente che avrebbe potuto avere conseguenze ben peggiori. Tuttavia, "Martinator" ha rivelato che non arriverà al 100% della forma fisica sul saliscendi ceco.

"Brno è una pista che mi piace; inoltre, è uno dei circuiti più iconici del campionato. Non arrivo al 100% dal punto di vista fisico, ma sì da quello mentale, e cercherò di fare in modo che questo sia il valore aggiunto di cui ho bisogno per disputare un buon weekend. In questi giorni mi sono allenato molto e ho lavorato insieme al team per preparare il GP, quindi non vedo l'ora di iniziare", ha aggiunto il pilota spagnolo.