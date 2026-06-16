MotoGP | Aprilia: la parola chiave è riscatto a Brno, ma avrà un Martin non al 100% fisicamente
Dopo il doppio zero di Balaton Park, la Casa di Noale ha bisogno di riscattarsi su una pista sulla carta amica, dove già lo scorso anno il leader iridato aveva conteso la vittoria a Marc Marquez. Ottimista anche Martin, anche se non ha ancora recuperato completamente dalla carambola che lui stesso ha innescato al via in Ungheria.
Jorge Martin, Aprilia Racing Team
Foto di: Stephen Blackberry/NurPhoto via Getty Images
Riscatto. Deve essere questa la parola d'ordine con la quale l'Aprilia deve approcciarsi al Gran Premio di Repubblica Ceca di MotoGP. La batosta del doppio zero di Balaton Park è stata sonora, anche perché l'incidente che ha estromesso entrambe le RS-GP al via è stato innescato da un errore evitabile di Jorge Martin, ma soprattutto perché ha ridato vigore ad un Marc Marquez che con la doppietta ungherese si è riportato a 72 punti dal leader Marco Bezzecchi.
Brno però è una pista che era già stata amica della Casa di Noale anche nella passata stagione, quando la RS-GP non aveva ancora i galloni di punto di riferimento tecnico. Bezzecchi, infatti, era stato l'unico capace di infastidire la Ducati del campione del mondo in carica, riuscendo anche a comandare per diversi giri. E' normale, dunque, che il riminese si approcci con moderato ottimismo al nono appuntamento stagionale.
"Sono molto contento di andare a Brno. É una pista fantastica dove guidare la RS-GP26 ha davvero un sapore speciale. Sono molto felice anche di rivedere il mio team: dopo la domenica a Balaton, che è stata difficile un po' per tutta la squadra, ho voglia di riabbracciarli e di cercare di disputare un bel weekend, divertendoci e lavorando bene", ha detto Bezzecchi, evidenziando lui stesso la voglia di rivincita.
Marco Bezzecchi, Aprilia Racing
Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images
L'unico aspetto positivo di quanto accaduto in Ungheria è che, nella sfortuna, almeno entrambi i piloti se la sono cavata senza rimediare fratture in un incidente che avrebbe potuto avere conseguenze ben peggiori. Tuttavia, "Martinator" ha rivelato che non arriverà al 100% della forma fisica sul saliscendi ceco.
"Brno è una pista che mi piace; inoltre, è uno dei circuiti più iconici del campionato. Non arrivo al 100% dal punto di vista fisico, ma sì da quello mentale, e cercherò di fare in modo che questo sia il valore aggiunto di cui ho bisogno per disputare un buon weekend. In questi giorni mi sono allenato molto e ho lavorato insieme al team per preparare il GP, quindi non vedo l'ora di iniziare", ha aggiunto il pilota spagnolo.
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