MotoGP | Aprilia introduce il primo rastrello nella ricerca aero

L’Aprilia Racing non si accontenta di portare importanti novità aerodinamiche in pista: la squadra di Noale sta affinando anche la capacità di raccolta dei dati durante il lavoro in pista e non deve sorprendere, quindi, che a Sepang si sia visto per la prima volta un “rastrello” di sensori montato alle spalle di Miguel Oliveira, pilota del team satellite, l’americano Trackhouse Racing.

È l’ennesima riprova di quanto stia diventando importante trovare anche in MotoGP la correlazione dei dati fra il lavoro svolto in galleria del vento o sui programmi di simulazione e la pista.

La portata dell’aerodinamica sulle prestazioni sta diventando sempre più importante, per cui la capacità di dotarsi di strumenti di verifica che permettano di valutare se lo sviluppo che viene portato avanti nel wind tunnel restituisce gli stessi punti di carico anche in pista può permettere una più rapida evoluzione dei mezzi nelle parti che non sono vincolate dalle regole come le carene.

Miguel Oliveira,con l'Aprilia del team Trackhouse dotata del rastrello di sensori Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Alle spalle di Oliveira abbiamo visto apparire quasi a sbalzo del codone un traliccio pieno di piccoli tubi di Pitot, sensori che determinano la velocità macroscopica rispetto all'aria per verificare quale sia la scia che si genera quando il pilota è in carena alla ricerca della massima velocità in rettilineo.

Prossimamente aspettiamoci di vedere anche il flow vis, la vernice fluo composta da pigmenti di matrice oleosa, per lo più paraffina, che viene spruzzata con un getto a spruzzo su specifici punti della carrozzeria. Si tratta di una pratica molto utilizzata in F1: perché mentre la vernice tenderà ad asciugarsi, la parte oleosa evaporerà espandendosi lungo gli elementi che si vogliono controllare, disegnando letteralmente qual è l’andamento dei flussi che si creano sulla superficie.