MotoGP | Aprilia innova ancora: ecco le ali sulla forcella!

Carica lettore audio

L'Aprilia potrebbe aver di nuovo colpito nel segno. O almeno sembra che a Noale stiano davvero provando con tutte le loro forze a rubare ai rivali di Borgo Panigale la palma di marchio più innovativo sulla griglia della MotoGP.

Nella prima giornata dei test collettivi di Portimao, infatti, sulle RS-GP è spuntata una soluzione inedita, che Romano Albesiano ed i suoi ingegneri hanno affidato immediatamente alle cure di Aleix Espargaro e di Maverick Vinales per provare a valutarne il potenziale.

Si tratta di una coppia di ali che sono state fissate sul fodero della forcella, quindi in una posizione più bassa e leggermente arretrata rispetto a quella delle ali presenti nella parte bassa del cupolino della RS-GP. Ma soprattutto in un'area della moto in cui finora nessuno si era azzardato a lavorare dal punto di vista aerodinamico.

Ali montate sulla forcella dell'Aprilia Racing Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Nella foto si può notare un doppio profilo che sostanzialmente è alla stessa altezza in cui le moto della concorrenza hanno le loro ali ancorate alla carena. Nella posizione scelta dall'Aprilia però c'è la possibilità di utilizzare una superficie alare più ampia, visto che si parte da un punto di ancoraggio più stretto. Inoltre, montata in quel modo, permette di non rinunciare alla carena con il gradino che è stata uno dei punti di forza della passata stagione.

Ora si tratta di capire quali saranno i feedback dei piloti, ma quel che è certo è che se dovesse funzionare l'Aprilia potrebbe aver giocato il suo jolly al momento giusto, perché con una sola giornata di test a disposizione, difficilmente la concorrenza può pensare di copiare immediatamente questa soluzione.