MotoGP | Aprilia in lutto: è morto Roberto Colaninno

In un fine settimana in cui le due ruote sono grandi protagoniste con il Gran Premio d'Austria del Motomondiale, il settore perde uno dei suoi grandi. Roberto Colaninno, presidente del Gruppo Piaggio, è morto oggi all'età di 80 anni.

L'imprenditore, nato a Mantova il 16 agosto 1943 ma di origine pugliese, era entrato in possesso di Piaggio nel 2003 attraverso la holding controllata dalla sua famiglia (la IMMSI), portando il Gruppo italiano a diventare il più grande produttore europeo e il quarto al mondo di veicoli a 2 e 3 ruote anche grazie al prezioso lavoro che ha portato ad aumentare le vendite in Asia.

Nel portfolio del Gruppo Piaggio si possono apprezzare diversi marchi che nel motorsport hanno fatto la storia. Moto Guzzi, Derbi e soprattutto Aprilia, impegnata proprio al Red Bull Ring in questo fine settimana in MotoGP con Maverick Vinales e Aleix Espargaro in sella alla RS-GP.

Colaninno era anche presidente e amministratore delegato proprio della Casa di Noale. E' stato affiancato per un breve periodo da Ivano Beggio come presidente onorario, ma dal 2006 ha avuto i due ruoli completamente nelle sue mani e ha portato Aprilia a traguardi di alto livello nel motorsport.

Sotto la presidenza Colaninno, Aprilia è tornata in MotoGP nel 2015 ed è riuscita a tornare alla vittoria lo scorso anno al Gran Premio d'Argentina con Aleix Espargaro. Successo ripetuto nell'ultima uscita in MotoGP, al Gran Premio di Gran Bretagna, sempre con il pilota catalano nativo di Granollers. Sempre nel 2022, invece, Aprilia ha colto il suo miglior risultato sportivo della storia nella classe regina del Motomondiale, con il terzo posto nel Mondiale Costruttori frutto dei 334 punti complessivi accumulati a fine stagione.

La storia di Aprilia Racing con Roberto Colaninno a dirigere l'azienda è stata ancora più esaltante. Tre titoli iridati Piloti in 5 anni dal il 2010 e il 2014 grazie alla doppietta firmata da Max Biaggi (2010, 2012) e l'ultimo trionfo di Sylvain Guintoli nel 2014. Non meno importante è il titolo iridato Superstock 1000, firmato dall'attuale collaudatore del team di MotoGP, Lorenzo Savadori, nel 2015 con la RSV-1000.

Colaninno è stato un imprenditore eclettico, spaziando dalle telecomunicazioni con Olivetti, alle transazioni immobiliari sino ad arrivare alle due ruote con il Gruppo Piaggio e al tentativo di salvare Alitalia. Senza contare i suoi ruoli di spicco in Mediobanca, Capitalia e in altre istituzioni finanziarie e del consiglio direttivo e della giunta di Confindustria.

Ma negli ultimi 20 anni, almeno per quanto riguarda i motori, verrà ricordato per il rilancio del Gruppo Piaggio, arrivato attualmente ai suoi massimi storici, e ai contemporanei passi rilevanti nel motorsport, con un Aprilia Racing sempre più protagonista nella MotoGP odierna. Una classe regina che ha smesso i panni asiatici per apporre il suo centro di gravità in Europa, più nello specifico in Italia. Grazie a Ducati, certo, ma con una partecipazione sempre crescente della Casa diretta da Colaninno.

Dorna e la MotoGP hanno deciso di rendere omaggio e ricordare Roberto Colaninno facendo un minuto di silenzio prima del via della Gara Sprint di MotoGP che si terrà questo pomeriggio. La partenza, lo ricordiamo, è prevista per le ore 15:00 italiane.

Alla famiglia, agli amici di Roberto Colaninno, e ad Aprilia, vanno le più sentite condoglianze della Redazione di Motorsport.com.