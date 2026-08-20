MotoGP | Aprilia ha trovato la formula per evitare gli errori di Bezzecchi

Marco Bezzecchi ha vissuto emozioni molto contrastanti negli ultimi mesi. Il pilota dell'Aprilia è stato il punto di riferimento dell'inizio di stagione, con tre successi consecutivi per iniziare il campionato e poi un altro al Mugello, anche se le Sprint sembravano un punto debole.

La stagione di Bezzecchi poi è deragliata con gli incidenti al Balaton Park, ad Assen e al Sachsenring, dove ha dovuto dare forfait a causa di infortuni alla spalla ed al ginocchio. Inoltre, ha anche saltato la gara di Brno dopo essere stato sospeso per aver schiaffeggiato un commissario di gara.

"È stata dura", ha ammesso Bezzecchi a Silverstone, prima di elencare le sue difficoltà: "Dopo il Mugello, al Balaton il weekend è iniziato in modo fantastico. Ero piuttosto competitivo, anche se faticavo, e nella Sprint sono partito molto, molto bene e questo mi ha permesso di lottare e di salire sul podio. In gara, con l'incidente al via e la grossa caduta, ho già avuto un piccolo infortunio".

"Dopo, le cose sono state un po' più difficili, ho commesso un errore a Brno, ho avuto una caduta molto brutta ad Assen, che è stata molto dolorosa fisicamente: avevo solo un problema ad una costola, ma tutto il mio corpo era distrutto. Poi al Sachsenring ero competitivo ma un nuovo errore si è concluso con un doppio infortunio. Non è stato un bel periodo".

Marco Bezzecchi a relevé la pente à Silverstone. Photo de: Glyn Kirk / AFP via Getty Images

Bezzecchi è passato dal primo al quarto posto in campionato prima di rilanciarsi a Silverstone, proprio dove un anno fa aveva ottenuto il suo primo successo in sella all'Aprilia. Ancora molto debilitato fisicamente, ha conquistato il terzo posto in entrambe le gare in Gran Bretagna, cosa che gli ha permesso di risalire al secondo posto nella corsa al titolo. Risultati molto emozionanti per Bezzecchi, che si è rallegrato del sostegno ricevuto nei momenti più complicati.

"Sono entrato in un periodo un po' difficile dopo il Mugello, ma non ho mai smesso di lavorare. La mia squadra ha avuto un ruolo cruciale in questo periodo perché mi ha sostenuto enormemente. La mia famiglia, i miei amici, tutta l'Academy, e la mia squadra hanno fatto cose incredibili, soprattutto questo weekend perché il loro lavoro è stato pazzesco".

"Mi hanno sostenuto durante le difficoltà che ho attraversato questo weekend con la spalla, sono rimasti fino a tardi nel box ad aspettarmi dopo tutto quello che dovevo fare per recuperare fisicamente. Un grande, grande sforzo, un enorme grazie a loro. Sabato ero emozionato, domenica ancora di più. Sono molto contento".

"Come ho detto, fortunatamente la mia famiglia, i miei amici, tutto lo staff dell'Academy, a cominciare da Vale, sono rimasti al mio fianco", ha sottolineato Bezzecchi. "È stato un periodo difficile, sono certo che gli altri piloti lo sappiano molto bene: ti passano per la mente molte cose ed è difficile smettere di rimuginare, ma quando indossi il casco è molto bello".

Aprilia vuole coccolare Bezzecchi per tirarne fuori il meglio

All'interno del team Aprilia, questo sostegno si è manifestato nella volontà di rimettere Marco Bezzecchi nelle giuste condizioni. Invece di affossarlo, il team ha voluto evitare una pressione che spingeva il riminese a strafare.

"Dobbiamo fare attenzione alla gestione della gara lunga, in particolare con Marco, affinché sia più calmo, non si metta pressione, cerchi di restare in gioco", ha spiegato Paolo Bonora, il team manager dell'Aprilia, al sito ufficiale della MotoGP.

Le passage en Angleterre a fait du bien à Marco Bezzecchi Photo de: MotoGP Sports Entertainment Group

Come ci si può assicurare di ritrovare il Bezzecchi più performante? "Come ho appena detto: non creandogli aspettative, non mettendogli addosso ulteriore pressione", ha spiegato Bonora. "Abbiamo visto che ha commesso errori laddove ha sentito di avere un grande potenziale, dove ha dimostrato di poter fare i migliori tempi e di avere margine per gestire".

"Probabilmente ha provato a spingere più del necessario nella prima parte delle gare. Dobbiamo quindi fare attenzione a questo. Ed è importante che lo abbia capito, è la cosa più importante. Ne è pienamente consapevole ed è molto importante per noi, ma soprattutto per lui. Vorrei dirgli che è lo stesso Marco che abbiamo amato al Mugello, davvero lo stesso, e deve semplicemente fare attenzione alla sua energia".

Il vantaggio di Bezzecchi in campionato si è evaporato, ma resta in corsa per il titolo, con nuovi riferimenti secondo Bonora: "È una parte della stagione molto speciale. Per noi è una nuova stagione. Gli abbiamo detto precisamente: 'Cogli questa opportunità, fai come se si trattasse di un nuovo inizio, come abbiamo fatto alla prima gara'."

Con Lena Buffa