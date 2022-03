MotoGP | Aprilia già da podio, ma ora va recuperato Vinales

Carica lettore audio

Il podio era veramente lì ad un soffio, ma per l'Aprilia l'inizio della stagione 2022 è stato in ogni caso esaltante, almeno per quanto riguarda il lato del box occupato da Aleix Espargaro.

Il pilota di Granollers ha ottenuto un ottimo quinto posto sulla griglia di partenza del Gran Premio del Qatar, poi ha saputo confermarsi anche in gara, rimanendo sempre nel trenino di testa e togliendosi la soddisfazione di spuntarla nel duello per la quarta posizione con l'otto volte campione del mondo Marc Marquez.

L'unico neo, se proprio se ne vuole trovare uno, è nel non essere riuscito ad andare a riprendere la Honda di suo fratello Pol, che nel finale era andato in crisi con le gomme dopo aver comandato per 18 giri. La sensazione, però, è che se la RS-GP confermerà questo potenziale, per Aleix non mancheranno le occasioni per provare a salire sul podio in questo 2022.

"Sarebbe stato fantastico salire sul podio, ma abbiamo fatto un grande lavoro. Forse ho aspettato un po' troppo dietro a Marc, finendo per perdere tempo prezioso. La cosa più importante però è che abbiamo dimostrato di essere molto veloci, quindi sono orgoglioso di quanto fatto con tutto il mio team", ha detto Espargaro dopo la gara.

"Riuscire a stare lì davanti a lottare con i migliori fino alla fine è stato fantastico, poi conferma che abbiamo lavorato bene durante l'inverno. Non mi sono mai trovato così bene con la mia Aprilia e lo dimostra il fatto che ho potuto lottare con Marquez e Mir. Mi sto divertendo e la speranza è di ritrovare queste sensazioni in ogni weekend di gara".

"Ho provato a dare tutto alla fine per andare a riprendere mio fratello Pol. Lui non aveva più gomme, quindi avrei voluto provare ad attaccarlo, ma ero a mezzo secondo. Mi sarebbero serviti un paio di giri in più per salire sul podio, ma ve bene così. Ero uno dei piloti più veloci in pista, quindi sono felice", ha concluso.

Aleix Espargaro, Aprilia Racing

L'altro lato della medaglia per la Casa di Noale è il weekend deludente di Maverick Vinales. Per quanto aveva mostrato nel corso dei test, il pilota di Roses sembrava aver finalmente trovato il giusto compromesso con la guida richiesta dal V4 della RS-GP, ma la prima gara della stagione è stata un duro risveglio, che lo ha riportato a faricare come nelle gare disputate con i colori Aprilia nella parte conclusiva del 2021.

Maverick si è ritrovato sempre nelle posizioni di rincalzo e anche in gara ha portato a casa solo qualche punticino con il 12° posto. Ma a preoccupare è il distacco di oltre 20" dal compagno di box. Segno evidente che la strada da fare per trovare la competitività è ancora molto lunga. Ed è un peccato, visto il grande potenziale che ha dimostrato la RS-GP nelle mani di Aleix.

"Speravo di poter lottare con i più veloci, ma non mi sono trovato bene con la moto. Ho provato a capire l'Aprilia, ma è molto complicato. Lo è stata anche la gara, perché non avevo il passo che avrei sperato", ha spiegato Vinales.

Quando poi gli è stato domandato quali siano i problemi che lo affliggono maggiormente, ha aggiunto: "Il turning ed il feeling sull'anteriore sono i due problemi più grandi. Avevo sempre la sensazione di perdere l'anteriore, quindi dobbiamo ancora imparare delle cose, perché mi ritrovo sempre allo stesso punto sulla RS-GP".

Maverick Vinales, Aprilia Racing