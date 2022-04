MotoGP | Aprilia: Espargaro "deluso" sui primi contatti per il rinnovo

Carica lettore audio

A 32 anni, Aleix Espargaro è nel momento migliore della sua carriera, un fatto sottolineato dal suo podio a Silverstone la scorsa stagione e dalla vittoria di domenica scorsa in Argentina.

Lo spagnolo, entrato in Aprilia nel 2017, arrivando dalla Suzuki, ha capitanato la crescita di una moto che sta iniziando a raggiungere il livello dei migliori. In tutti questi anni con la tuta del costruttore di Noale, fino alla scorsa stagione con Gresini e da quest'anno come struttura ufficiale, Aleix è sempre stato più veloce dei suoi compagni di squadra, al punto da diventare la punta di diamante del costruttore.

In questo momento, quando il mercato comincia a muoversi in vista della prossima stagione, il maggiore dei fratelli di Granollers ha chiarito in ogni momento che la sua priorità è prolungare il suo contratto, che scade alla fine di quest'anno.

In questo senso, le prime conversazioni tra Albert Valera, il suo agente, e i vertici Aprilia non ha avuto luogo fino al Gran Premio d'Indonesia, la seconda tappa del calendario. L'incontro, come il pilota stesso ha riconosciuto il sabato ad Austin, non è andato esattamente come avrebbe voluto.

Aleix Espargaro, Aprilia Racing Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

"Il mio cuore e il mio desiderio sono di rimanere con Aprilia per altri due anni. E' un bel momento, siamo forti e veloci, e voglio restare. Non ho ancora ricevuto alcuna offerta, ma i primi contatti con il mio agente sono stati molto deludenti. Ero molto triste perché siamo molto lontani," ha detto Espargaró, che scatterà 13 ° oggi dopo essere stato eliminato alla conclusione della Q1 del Gran Premio delle Americhe.

"Comunque, c'è ancora tempo e spero che Aprilia apprezzi il mio lavoro in questi anni. Ma ovviamente ho fatto capire che sono veloce e che so come sviluppare una moto. Il paddock si muoverà e si appariranno altre opportunità ma, ripeto, voglio rimanere in Aprilia", ha detto il #41.

Il catalano è uno dei piloti più schietti sulla griglia. E lo ha fatto anche questa volta quando gli è stato chiesto del comportamento di quei piloti che spesso cercano di attaccarsi alla ruota di qualcun altro.

"È vergognoso, davvero. Se si tratta di un rookie che cerca un gancio, è comprensibile fino a un certo punto. Ma non Alex Márquez, che ha guidato una Honda ufficiale per diversi anni nella categoria. Mi ha aspettato nella FP4, mi ha aspettato nella mia prima uscita dalla Q1 e mi ha aspettato nella seconda. Andiamo, amico", ha detto il pilota Aprilia.