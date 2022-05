MotoGP | Aprilia e RNF vicine all'accordo: insieme dal 2023

Carica lettore audio

Anche se l'accordo non è ancora stato firmato, Motorsport.com può anticipare che l'intenzione da parte di Aprilia Racing e il team RNF è quella di firmarlo prima del prossimo appuntamento del calendario di MotoGP, che si terrà al Montmelò la prossima settimana.

Tutto è pronto perché la RNF, ex Sepang Racing Team, guidata da Razlan Razali, smetta di correre sotto le insegne della Yamaha dopo 4 anni.

In realtà, Aprilia e RNF si erano incontrate a Le Mans per risolvere la questione, ma in quell'occasione Yamaha ha chiesto a Razali più tempo, fino al Mugello, dove questo fine settimana si svolgerà il Gran Premio d'Italia. Tuttavia, la risposta che il dirigente malese ha ricevuto in Italia sembra non averlo soddisfatto.

Non è ancora chiaro se Yamaha parteciperà alla prossima stagione di MotoGP con sole due moto, che solla carta saranno nelle mani di Fabio Quartararo Franco Morbidelli, o se farà squadra con un altro team considerando il vuoto lasciato dalla Suzuki.

Aprilia valuta da tempo la possibilità di creare un team satellite anche se la mancanza di infrastrutture da un lato e di offerte dall'altro hanno ritardato il consolidamento del progetto.

Qualche settimana fa, però, l'amministratore delegato di Aprilia Massimo rivola ha detto a Motorsport.com che questa strada non era ancora abbandonata: "Se riceveremo offerte interessanti che possano far crescere il progetto, le valuteremo".

Ebbene, la proposta è arrivata da Razali, che non è affatto soddisfatto del trattamento ricevuto da Yamaha, soprattutto per il prezzo elevato che deve pagare per il noleggio delle sue due moto, notevolmente superiore a quello chiesto da Aprilia e Ducati.

In attesa della definizione dell'accordo, Aprilia e RNF stanno già discutendo su chi saranno i due piloti che comporranno la squadra. WithU, sponsor principale del team RNF in questa stagione, è un'azienda italiana e sarebbe quindi lieta di passare da Yamaha ad Aprilia. Nella stessa ottica, uno dei piloti meglio piazzati per l'approdo nel team a partire dal 2023 è Celestino Vietti Ramus, attuale leader del campionato del Mondo di Moto2.