MotoGP: Aprilia e Dovizioso ancora insieme per altri test 2021

Aprilia e Andrea Dovizioso sembrano proprio in una situazione in cui tanti sono passati nel corso della loro vita. Due ragazzi che iniziano a uscire assieme, si piacciono e decidono di continuare a vedersi, progettando nelle loro menti il futuro, magari assieme.

E' quello che accade proprio tra la Casa di Noale e il pilota forlivese. Questo pomeriggio Aprilia ha ufficializzato la prosecuzione del rapporto con Dovizioso per tutto il 2021 attraverso una serie di test che l'ex pilota della Ducati affronterà in sella alla RS-GP.

Dopo Jerez e il Mugello, Dovizioso sarà protagonista di un'altra 2 giorni di test. Questa volta sul tracciato "Marco Simoncelli" di Misano Adriatico previsto dal 23 al 24 giugno.

"Non avendo avuto la possibilità di testare al Mugello in condizioni di asciutto, mi fa piacere che Aprilia Racing mi abbia chiesto di continuare il lavoro iniziato a Jerez e poter dare un contributo allo sviluppo della moto", ha dichiarato Dovizioso dopo l'ufficializzazione del nuovo test con Aprilia.

"Credo che questo sia un vantaggio per entrambi, per me per continuare ad allenarmi in sella ad una MotoGP in previsione di un eventuale ritorno nel 2022 e per Aprilia per ricevere informazioni che ritengono interessanti. Per questo motivo abbiamo deciso di fare altri test".

Dello stesso avviso anche il direttore tecnico di Aprilia Racing, Romano Albesiano: "Il nostro progetto RS-GP ha vissuto una grande rivoluzione lo scorso anno e ora finalmente possiamo spingere sullo sviluppo. La prima parte della stagione 2021 è stata molto positiva e si sono visti dei miglioramenti piuttosto evidenti".

"Ora poter programmare un piano di lavoro con Andrea è una grande occasione per accelerare e consolidare questa crescita. Già nelle prime due uscite abbiamo toccato tantissimi temi che ora potremo approfondire insieme, sempre cercando la migliore prestazione per il nostro giovanissimo progetto".