MotoGP | Aprilia diventa la "nazionale" della moto: ufficiale Bagnaia accanto a Bezzecchi dal 2027

Dopo una lunghissima attesa, il domino del mercato piloti della MotoGP ormai è partito e non si può più fermare. Dopo che negli ultimi due giorni la Ducati ha annunciato la coppia del prossimo biennio, con il rinnovo di Marc Marquez e l'ingaggio di Pedro Acosta, oggi è stata la volta dell'Aprilia di andare a chiudere la sua squadra ufficiale.

La Casa di Noale era stata l'unica ad ufficializzare almeno parte dei suoi piani, mandando in scena il "matrimonio" con Marco Bezzecchi in occasione dei test di Sepang. Ma anche il nome di chi lo affiancherà a partire dal 2027 non è più un segreto da tempo, perché Massimo Rivola ha deciso di puntare su una coppia tutta tricolore, affiancando al riminese il suo grande amico Pecco Bagnaia, come è stato confermato ufficialmente questa mattina, alla vigilia del Gran Premio d'Olanda.

Il pilota piemontese chiude quindi un capitolo molto importante della sua carriera, dopo ben otto anni a difendere i colori della Ducati, che gli sono fruttati la bellezza di due titoli iridati della classe regina, nel 2022 e nel 2023 (in precedenza ne ha vinto uno anche in Moto2 con la VR46), oltre a ben 31 successi, che lo pongono nella top 10 all-time della classe regina, ma anche 14 trionfi nelle Sprint. Un bottino che ovviamente spera di rimpinguare ulteriormente da qui alla fine della stagione, ma anche negli anni a venire con l'Aprilia.

Ad attenderlo c'è questa nuova avventura, con l'Aprilia che sembra davvero intenzionata a diventare la "nazionale" delle due ruote, puntando su una coppia tutta tricolore, proprio ora che la Ducati invece risponderà con una coppia tutta spagnola. Per Pecco sarà anche l'occasione per provare a rilanciarsi definitivamente dopo un 2025 da dimenticare ed un 2026 nel quale piano piano sta riuscendo a ricostruire la sua competitività.

E Noale sembra il posto giusto per riuscirci, perché anche Bezzecchi arrivava da una stagione difficile sulla Ducati della VR46 quando è approdato in Aprilia, ma ha trovato l'ambiente giusto per esplodere definitivamente e diventare un serio candidato alla corona iridata. Proprio quello che vuole tornare ad essere Bagnaia a partire dalla prossima stagione. Tra le altre cose, si tratta di un progetto a lunghissimo termine, visto che il marchio veneto ha ufficializzato che la firma è stata posta su un contratto di ben quattro anni. Una scelta che dimostra un'enorme fiducia reciproca tra le parti.

"Michele Colaninno ed io condividiamo l’idea di sostenere l’Italia e per questo abbiamo entrambi pensato a Marco e Pecco insieme per il prossimo capitolo di Aprilia Racing. L’arrivo di Bagnaia rappresenta una conferma del valore dello sport italiano, che in questi ultimi mesi si è distinto a livello mondiale grazie alle imprese di Kimi Antonelli in Formula 1, di Jannik Sinner nel tennis e di Federica Brignone ai Giochi Olimpici di Milano Cortina", ha commentato Massimo Rivola, CEO di Aprilia Racing.

"Per questo accogliere Pecco ci riempie d'orgoglio e dà un’ulteriore spinta allo sport italiano nel mondo. Daremo a lui e alla sua famiglia un caloroso benvenuto, ma prima cercheremo di batterlo! Avere un pluricampione del Mondo è una responsabilità che non vediamo l'ora di prenderci", ha aggiunto.