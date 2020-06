MotoGP, Aprilia conferma Smith come sostituto di Iannone

Bradley Smith si è ritirato dalle competizioni alla fine del 2018 dopo due stagioni deludenti in KTM, cedendo così il posto a Johann Zarco. Il pilota britannico è rimasto a corto di offerte come titolare e ha accettato il ruolo di collaudatore in Aprilia, conciliando questo impegno con la partecipazione nella Coppa del Mondo MotoE lo scorso anno.

In occasione dei test che si svolgono in questi giorni sul circuito di Misano, Aprilia ha inviato Aleix Espargaró e lo stesso Bradley Smith, annunciando ufficialmente che sarà proprio lui il sostituto di Andrea Iannone per l’inizio della stagione 2020.

Lo scorso anno Smith ha corso quattro gare come wild card con Aprilia. Il team infatti si era avvalso delle concessioni, che permettono di superare le tre wild card annuali. Il pilota britannico aveva gareggiato in Qatar, dove non ha potuto chiudere la gara a causa di una caduta. La sua partecipazione successiva è stata in Spagna, a Jerez, dove è arrivato 17esimo al traguardo, chiudendo a 41 secondi dal vincitore ed a 26 dalla moto gemella di Aleix Espargaró, che invece era arrivato 11esimo.

Al Gran Premio di Catalogna, terza wild cardo per Smith, è stato protagonista di una nuova caduta, ma stavolta al primo giro ed in cui ha coinvolto il suo compagno di squadra Aleix. La sua ultima gara in MotoGP fino ad ora è stata quella di Aragón, in cui è arrivato 19esimo a 44 secondi dal vincitore ed ancora una volta molto lontano da Aleix, che invece aveva tagliato il traguardo in settima posizione, con 34 secondi di vantaggio sul vicino di box.

Lo scorso anno Bradley Smith ha partecipato anche al Gran Premio di Gran Bretagna di Moto2 con il team Petronas Sprinta Racing, in sostituzione dell’infortunato Khairul Idham Pawi. L’esperienza è terminata ancora una volta con una caduta. Una categoria dove invece ha potuto mostrare il meglio di sé è stata la MotoE, in cui ha disputato sei gare conquistando tre secondi posti ed un terzo, chiudendo in seconda posizione nella classifica generale.

Ora, secondo quanto confermato da Aprilia a Motorsport.com, Smith avrà una nuova occasione in sella alla RS-GP 2020, perché sostituirà Iannone fin quando l’italiano resterà sospeso per essere stato trovato positivo ad un controllo antidoping.

Inizialmente, Andrea era stato punito con 18 mesi di sospensione, ma ha fatto ricorso al TAS con la speranza di essere riabilitato per poter prendere parte alla stagione 2020. Tuttavia, la WADA ha presentato una richiesta di condanna di ben quattro anni e questo porta a pensare che il rientro in questa stagione sarà più che complicato. In questo modo, Smith avrebbe l’opportunità di completare la stagione, il cui calendario condensato vede al momento 13 gare confermate, le prime due il 19 e 26 luglio a Jerez de la Frontera.