MotoGP

MotoGP | Aprilia cerca di convincere Bagnaia ad unirsi al suo progetto nel 2027

Massimo Rivola, CEO del team Aprilia di MotoGP, sta cercando in tutti i modi di convincere l'italiano Pecco Bagnaia a diventare un pilota della casa di Noale, affiancando Marco Bezzecchi, nella prossima stagione.

Germán Garcia Casanova
Germán Garcia Casanova
Pubblicato:
Francesco Bagnaia, Ducati Team

Ducati sta aspettando di annunciare, da un giorno all'altro, il rinnovo di Marc Marquez per le stagioni 2027 e 2028 della MotoGP, come passo preliminare al comunicato dell'ingaggio dell'altro spagnolo Pedro Acosta per lo stesso periodo di tempo. Cosa che lascerà l'attuale compagno di squadra di Marquez senza posto nel box del costruttore di Borgo Panigale per la prossima stagione.

Una volta accettato che il suo futuro è lontano dalla Ducati, Bagnaia ha iniziato a sondare il mercato alla ricerca di un posto in un'altra squadra e, attraverso il suo agente Gianluca Falcioni, ha negoziato con discrezione. Una delle prime proposte arrivate al due volte campione italiano è stata quella di Aprilia, inizialmente accantonata dal pilota che, dopo tanti anni in Ducati, era più attratto dall'idea di correre con una Casa giapponese.

Scartata la Honda, che farà un grande investimento con Fabio Quartararo e punta su un secondo pilota giovane, la Yamaha ha preso il comando delle trattative e fino a pochi giorni fa tutto faceva pensare che il costruttore giapponese sarebbe riuscito a mettere insieme nella sua formazione per il 2027 e il 2028 gli ultimi due campioni del mondo di MotoGP prima dell'irruzione di Marc con la Ducati ufficiale: Jorge Martin e lo stesso Pecco.

Bagnaia ha chiarito durante i test di Sepang che non avrebbe corso per un team satellite: "Credo di essere un pilota da prima linea, ed è lì che mi porta la mia ambizione. Fortunatamente, quello che ho fatto negli ultimi anni mi aiuterà a prendere una decisione, e che sia quella giusta", ha detto, scartando ogni possibilità di approdare al team VR46, di proprietà del suo grande amico Valentino Rossi.

Aprilia torna alla carica

In questo periodo, il futuro di Pecco si è avvicinato sempre più alla Yamaha, che rimane la priorità dell'italiano. Tuttavia, secondo quanto appreso da Motorsport.com, negli ultimi giorni Aprilia è tornata alla carica con una proposta migliorata e con tutto il potere di seduzione del suo CEO, Massimo Rivola.

Il budget della divisione racing del Gruppo Piaggio è molto inferiore a quello di Yamaha, ma l'uscita di Martin alla fine dell'anno, proprio verso il team ufficiale di Iwata, libererà circa quattro milioni di euro, di cui una parte dovrà andare al nuovo contratto già firmato con Marco Bezzecchi, con tre milioni come possibile cifra di partenza nella nuova trattativa con Pecco.

Per Aprilia, riunire i due migliori piloti italiani del momento, Bezzecchi e Bagnaia, che sono anche amici e compagni nella VR46 Riders Academy, sarebbe un sogno assoluto, e questo è l'argomento principale che Rivola sta utilizzando per cercare di attirare l'interesse dell'attuale pilota Ducati. Senza dimenticare quello sportivo, visto che in questo momento la RS-GP è una moto molto più competitiva della nuova M1 V4.

Aprilia sueña con reunir a Pecco Bagnaia y a Marco Bezzecchi bajo el mismo paraguas

Aprilia sogna di riunire Pecco Bagnaia e Marco Bezzecchi sotto lo stesso tetto

Foto di: Asif Zubairi / Motorsport Network

Un altro ragionamento che potrebbe aiutare Aprilia a convincere il pilota italiano è la preferenza accordata da Yamaha all'ingaggio di Martin rispetto a quello di Pecco, un dettaglio che potrebbe avere un certo peso nelle trattative.

"Rinnovare Marco era la nostra priorità principale", ha assicurato Rivola dopo aver confermato la permanenza del pilota di Rimini all'inizio di febbraio. "Una volta stabilita la priorità, vedremo come si evolve il mercato", ha poi aggiunto.

Di fronte alla possibilità di riunire due piloti italiani, l'ex dirigente dell'accademia Ferrari si è mostrato ambiguo: "Non dico né sì né no, ci sono scenari interessanti, ma credo che se Aprilia continuerà a dimostrare la sua crescita, che sa costruire moto veloci, i piloti bravi arriveranno".

Il problema è che non c'è tempo: quando verrà annunciato il rinnovo di Marquez con la Ducati, inizieranno ad arrivare i comunicati di tutti quanti e la Yamaha farà pressione su Pecco per chiudere l'accordo, per quanto Aprilia stia ora cercando di sedurlo con argomenti più sentimentali.

