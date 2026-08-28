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MotoGP | Aprilia: Bezzecchi scommette sul convogliatore di flusso apparso nel codone

Gli aerodinamici di Noale hanno portato ad Aragon una nuova evoluzione posteriore che ha subito dato fuducia al pilota romagnolo, assicurando più carico sulla gomma posteriore. La soluzione viene provata anche da Martin.

Franco Nugnes
Franco Nugnes
Pubblicato:
Aprilia Racing Team bike rear wing

Aprilia Racing Team bike rear wing

Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images

Lo sviluppo aerodinamico non si ferma anche se siamo arrivati alla conclusione di questo ciclo regolamentare dei motori Mille. L’Aprilia, solitamente in difficoltà su una pista come quella di Aragon, è sembrata andare meglio sul tracciato spagnolo che è da sempre “casa” di Marc Marquez. Il team di Noale continua a sfornare nuove soluzioni per non lasciare niente di intentato all’inseguimento del primo titolo in classe regina. 

Marco Bezzecchi, per quanto non ancora perfettamente in forma dopo la frattura alla spalla, vuole scommettere sulla crescita della RS-GP: nel primo turno del GP di Aragon il riminese si è presentato con un codone di nuovo disegno da confrontare con la versione standard.

La soluzione sviluppata dallo staff di Fabiano Sterlacchini è stata subito promossa e trasferita anche alla seconda moto, segno che il lavoro ha imboccato la strada giusta per dare stabilità al retrotreno. Nel turno del pomeriggio, infatti, il "castello" è stato montato anche sulla moto di Jorge Martin, leader del mondiale. 

Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images

L’immagine frontale di Gold and Goose fatta in pit lane ci mostra la nuova soluzione: nella parte superiore è rimasto l’alettoncino biplano, mentre le due paratie laterali si sono trasformate in una sorta di convogliatore di flusso che genera una sorta di canale Venturi utile ad aumentare il carico per preservare la gomma dietro con l’intento di allungarle la vita. 

Con l’adozione di questo nuovo concetto sono state ridisegnate anche le leg wing, a riprova di come i due elementi non siano affatto separati, ma lavorano in sinergia contribuendo a rendere l’Aprilia competitiva anche su un tracciato solitamente ostico per la moto di Noale. 

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