MotoGP | Aprilia: bellissima livrea vintage per Savadori in Austria

Miller ringhia contro Martín: "Voleva passarmi o buttarmi fuori?"

Il terzo posto in Austria del pilota Ducati ha rischiato di andare in fumo all'ultimo giro quando il rivale Pramac lo ha attaccato finendo poi a terra. Jack non le manda a dire, mentre per il resto della stagione si mostra fiducioso di poter dare una mano a team e Bagnaia a vincere i Mondiali in palio.