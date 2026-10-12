MotoGP | Aprilia apre agli ordini di scuderia: "Ad un certo punto bisogna dare un peso agli obiettivi"

Dopo un sabato complicato, con la vittoria della Sprint sfumata per un errore di valutazione legato alla pressione della gomma anteriore di Jorge Martin e per l'incidente al via tra Marco Bezzecchi e Raul Fernandez, l'Aprilia è riuscita a riscattarsi nella domenica di Mandalika e lo ha fatto con gli interessi.

Per la prima volta nella sua storia, infatti, la Casa di Noale è arrivata a piazzare ben quattro RS-GP davanti a tutti in MotoGP, con il ritorno alla vittoria del pilota riminese dopo oltre quattro mesi d'astinenza ed un terzo posto che ha riconsegnato a "Martinator" la vetta della classifica, persa brevemente dopo la gara corta.

Intervenendo ai microfoni di Sky Sport MotoGP, il direttore tecnico Fabiano Sterlacchini, che è il papà di questa RS-GP arrivata a quota otto vittorie stagionali, ha voluto sottolineare sia un risultato storico per il marchio veneto che la grande capacità di reazione che ha avuto tutto l'ambiente Aprilia.

"Nella nostra storia, nella MotoGP, è la prima volta che facciamo un poker e quindi questa è una cosa molto molto bella, una cosa a cui personalmente tenevo anche particolarmente, perché per noi tecnici è sempre una dimostrazione di forza, di bontà del lavoro fatto", ha detto Sterlacchini.

"E poi, niente, un'altra ragione per cui sono molto contento, è che ieri si era un po' complicata la situazione per tutta una serie di regioni, la svista tecnica della pressione piuttosto che l'incidente alla prima curva. Ci abbiamo lavorato ed abbiamo messo a posto entrambe le cose".

"Secondo me qualcuno oggi ha avuto la stessa difficoltà che abbiamo avuto noi ieri, questo chiaramente ci dice che giocando sempre così al limite ci si casca in questo tipo di problema, anche soprattutto in questa pista. Abbiamo lavorato con Massimo (Rivola) per cercare di mettere a posto un po' degli equilibri e devo dire che oggi è filato tutto molto bene".

Jorge Martin, Aprilia Racing Team, Raul Fernandez, Trackhouse Racing, Marco Bezzecchi, Aprilia Racing Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images

L'incidente al via della Sprint ha anche generato qualche tensione tra Bezzecchi e Fernandez, perché lo spagnolo ha accusato senza mezzi termini in romagnolo di aver badato più a chiudere lui che a tenere a bada le due Ducati di Marc Marquez e Fabio Di Giannantonio che si sono infilate all'interno. Per questo, in serata poi l'Aprilia ha messo a confronto tutti i suoi piloti per ribadire la propria visione.

"E' molto importante, perché chiaramente qua ci stiamo giocando una posta in palio che è molto grande, quindi bisogna evitare di sprecare, come è capitato. Chiaramente, la velocità è veramente importante e l'abbiamo visto anche nelle ultime gare, nelle quali abbiamo ottenuto diverse pole position, anche con dei record della pista, però poi non abbiamo sempre vinto. Quindi è importante riuscire a lavorare in sinergia anche con Trackhouse. Cosa che facciamo sempre, poi possono capitare degli inciampi e quando succede vanno gestiti".

A cinque Gran Premi dal termine, Martin ha solamente due punti di vantaggio nei confronti di Marc Marquez, mentre Bezzecchi, nonostante la vittoria in Indonesia, si ritrova distanziato di 46 lunghezze. Sterlacchini, dunque, non ha nascosto che tra qualche gara potrebbe anche arrivare il momento di prendere la decisione di dare degli ordini di scuderia.

"Ne abbiamo parlato con Massimo ogni tanto, nei vari rientri a casa, nei viaggi insieme. Ovviamente ci confrontiamo per cercare di fare un po' un brainstorming di quali potrebbero essere le situazioni. Non è il momento, chiaramente volevamo far passare ancora almeno le prossime due o tre gare, più probabilmente una o due piuttosto che due o tre, in modo che da lì incominciamo a fare un po' un ragionamento vedendo come vanno le cose".

"Qui chiaramente Marco ha recuperato dei punti, è ancora matematicamente in lizza con tanti punti in palio, quindi è un po' da vedere. Però è chiaro che a un certo punto dovremo tirare una linea, prendere una decisione e dare degli ordini, perché fa parte di questo sport e quindi vediamo".

Marco Bezzecchi, Aprilia Racing Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images

"Diciamo che alla fine, per definizione, tutti i piloti devono essere un po' egoisti. Ognuno ha i propri obiettivi e anche Raul oggi comunque ha un obiettivo di finire in una certa posizione nel Mondiale, perché ha alla portata di finire nei primi cinque, quindi chiaramente bisogna farci un po' i conti".

"Non è mai semplice, perché appunto ci sono interessi contrapposti e bisogna gestirli. Arriva però un certo punto che bisogna dare un peso a questi obiettivi e il peso principale è inutile che ce lo diciamo, lo sappiamo qual è. Quindi è ovvio che, facendo tutte le varie economie, sarebbe sacrificare tutto per quello, però poi rischi di non fare la cosa giusta e quindi questa è una cosa che dovremmo gestire".

Nelle ultime settimane si è vociferato tanto anche del fatto che la carcassa posteriore rinforzata che la Michelin porta per contrastare le alte temperature giochi a favore dell'Aprilia, ma Sterlacchini ha sottolineato che in realtà le RS-GP sono state molto veloci anche in pista dove c'era quella standard, quindi secondo lui è più un discorso di layout che di gomme.

"Non lo so, spesso è stata citata questa cosa, direi che quello che è successo qua è più frutto del layout della pista piuttosto che della gomma e chiaramente noi abbiamo performato bene in delle piste dove c'era questa gomma, come anche in delle piste dove non c'era, tipo Austin, tipo Mugello, tipo Le Mans, quindi dipende molto dal layout, dallo stato di forma dei piloti, da quanto velocemente e facilmente si trova la quadratura e si arriva al sabato e poi soprattutto alla domenica più appunto possibile", ha concluso.