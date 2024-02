MotoGP | Aprilia ammette di non essere ancora pronta a lottare con Ducati

Durante le ultime due stagioni, l’entusiasmo è stato il sentimento più diffuso in Aprilia. Il progresso sia dei piloti che dalla squadra è stato tale che tutti si sono abituati a festeggiare successi e risultati ottenuti, specialmente le prime vittorie.

Tuttavia, probabilmente considerando il fatto che le ambizioni sono elevate, il bilancio attuale è misto, impregnato di realismo, tracciato da Massimo Rivola. Dopo i test di Sepang, il CEO Aprilia ha riconosciuto che le sue moto ancora non sono all’altezza di Ducati, che hanno ancora una volta dominato la classifica dei tempi in Malesia, con ben quattro piloti sotto al muro del 56.

“Se siamo realisti, il progresso di Ducati è impressionante. Si vede che tutti vanno più veloci. La cosa buona è che lo spettacolo sarà divertente da vedere, sia in tv che i circuito. Ma non penso che siamo pronti a lottare con Ducati ancora”, ha avvertito Rivola parlando con il sito ufficiale MotoGP.

Aleix Espargari, quinto nella classifica combinata dei test a quattro decimi dal miglior tempo, condivide questa affermazione: “Ha ragione. Ancora una volta, tutte le Ducati sono davanti e io sono stato l’unico a mischiarmi con loro”. Tuttavia, il pilota di Granollers si mostra più cauto rispetto al suo capo, dato che esprime un grande entusiasmo verso la nuova versione della moto.

“Ovviamente abbiamo fatto molti progressi, la moto è chiaramente migliore rispetto a quella della scorsa stagione. Però non sono sicuro che siamo in condizioni di lottare per il titolo, al momento. Abbiamo ancora tempo, è solo il primo test della stagione, ma Massimo ha ragione. Ducati è ancora la moto da battere e ha molti piloti forti, quindi non è facile”, ha spiegato Espargaro.

In ogni caso, lo spagnolo è entusiasta di aver trovare una RS-GP più stabile, che gli permetta di mostrare una velocità eccellente nel passo in curva. Lo spagnolo considera che questo prototipo sia un miglioramento rispetto a quello del 2023, e questo è promettenete per il futuro. Tutto ciò suscita commenti positivi da parte sua, nonostante la superiorità della Casa di Borgo Panigale.

Aleix Espargaro, Aprilia Racing Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

“In generale, sono molto contento. Mi sono divertito molto in questo primo test. Penso che abbiamo fatto un ottimo lavoro. Direi che a Sepang abbiamo completato il nostro miglior programma di test da quando sono in Aprilia. Quindi sono contento del lavoro che è stato svolto quest’inverno a Noale. La moto del 2024 sembra molto promettente”, ha affermato.

La sua simulazione di Sprint nell’ultima giornata di test ha dato prova di questo progresso, dato che il #41 si è mostrato molto più rapido rispetto al grsn premio dell’anno scorso. “Nel Day 3 abbiamo svolto un lavoro solido. Come ha detto Michelin, siamo stati gli unici a compiere una simulazione di sprint con gomme usate, perché non avevo più gomme nuove. Anche così, sono stato abbastanza veloce e sono riuscito a mantenere il mio tempo sull’1’58”4, che praticamente è il nostro tempo in qualifica nel 2023. Sono molto contento dei nostri progressi”.

Tuttavia, Espargaro nota che ci sono delle aree in cui migliorare, soprattutto nel rendimento del motore, in cui spera di continuare a fare passi avanti. “Abbiamo bisogno della coppia a medio regime”, ha spiegato. “Dopo qualsiasi cambio marcia, si sente la necessità di un po’ di coppia in più, di potenza. La moto del 2024 è chiaramente migliore, ma il nostro punto debole continua a essere il motore. Se vogliamo competere con i grandi, dobbiamo aumentare la potenza”.

“Nella riunione con i ragazzi dell’aerodinamica, mi è stato semplicemente chiesto ‘come pensi di poter guidare questa moto in gruppo, fermarla e cambiare traiettoria?’. È un’ottima domanda, ma non ho ancora la risposta. Questa moto mi piace moltissimo, il suo carattere è incredibile. Posso davvero guidare guadagnando velocità a metà curva, che è il mio stile di guida. Ma penso che non sarà facile nei cambi di direzione”, ha proseguito.

“Ho molta stabilità, che è una cosa positiva. Se vuoi provare a sorpassare o prendere più rischi in curva, è buono avere una stabilità extra. Ma la moto è molto pesante. La RS-GP non è una moto facile perché abbiamo molto carico aerodinamico e questo rende difficile i movimenti della moto e capire dove sia il limite. Non è semplice, ma sento chiaramente che questa moto è più competitiva di quella del 2023”.

In quanto all’aerodinamica, Espargaro si è mostrato deciso: “Ho già scelto il mio pacchetto. Ho chiesto agli ingegneri di sviluppare una nuova ala che ho pensato per lo schienale della sella, penso che sarà pronto per i test in Qatar. Se mi piace, sarà il mio ultimo pezzo”, ha concluso.