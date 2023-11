MotoGP | Aprilia: "Aleix sconterà la sanzione in Qatar, corra o no"

Aleix Espargaró è stato penalizzato con una multa di 10.000 euro e sei posizioni in griglia per il Gran Premio del Qatar di questa domenica. Lo schiaffo dato dal pilota Aprilia a Franco Morbidelli durante le FP2 di sabato mattina è stato visionato dai commissari sportivi dopo la Q2, in cui Aleix ha chiuso al decimo posto. Dunque, il pilota di Granollers dovrebbe partire dalla 16esima casella domenica (le penalità si scontano sempre nella gara lunga e non nella Sprint).

Tuttavia, nella gara breve di sabato sera a Lusail, Espargaro partiva dalla decima casella ma è rimasto coinvolto in un incidente con Miguel Oliveira ed Enea Bastianini alla curva sei del primo giro, con il portoghese che ha colpito il pilota Aprilia facendo cadere entrambi con qualche conseguenza. L'infortunio del catalano potrebbe impedirgli di prendere parte alla gara di oggi pomeriggio, per cui sconterebbe la penalizzazione già tornando in aeroporto.

La situazione ricorda quanto accaduto nel primo Gran Premio della stagione a Portimao. La domenica di quelweekend, Marc Márquez ha tamponato Oliveira e Jorge Martín, ferendo il portoghese e fratturandosi lui stessola base del pollice destro. Il pilota Honda è stato penalizzato per il suo gesto con una sanzione che avrebbe dovuto scontare nella gara successiva, in Argentina. Tuttavia, Marc ha saltato i tre Gran Premi successivi a quello incriminato ed è nato un caso.

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images Aleix Espargaro, Aprilia Racing Team

Il Collegio dei Commissari Sportivi ha deciso di tornare indietro e di correggere la formulazione della penalità, in modo che venisse scontata alla prima gara a cui il pilota #93 avesse preso parte. Nel caso di Aleix, tutto indicava che si trattava di un errore identico a quello commesso con Marc, e che la formulazione sarebbe stata modificata se la penalità non avesse potuto essere scontata questa domenica in Qatar.

"Sono casi diversi", spiega una voce dell'Aprilia. "Secondo il regolamento, se si subisce un infortunio nell'azione in cui si è penalizzati, si è tenuti a scontare la penalità nella prima gara a cui si partecipa", come è successo con Márquez. "Tuttavia, se si viene penalizzati di qualche posizione sulla griglia di partenza o con un Long Lap Penalty senza subire un infortunio in quell'azione, la penalità viene scontata nella gara dello stesso fine settimana. Se, per qualsiasi motivo, il pilota si infortuna in un'azione successiva, la penalità si dà per scontata", ha dichiarato il team di Noale.

Aleix ha preso al warm up della MotoGP questa domenica a Lusail per mettere alla prova la gamba e il fisico. Il pilota Aprilia ha chiuso i 14esima posizione, con 5 giri all'attivo, il più rapido dei quali a poco più di un secondo dal suo compagno di squadra Maverick Viñales, leader della sessione. Al termine del warm up, deciderà con i medici se vale la pena partecipare alla gara. Il pilota di Granollers ha riportato una piccola frattura della testa del perone della gamba sinistra.