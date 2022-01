MotoGP | Anteprima Aprilia: il ruggito della RS-GP 2022

Carica lettore audio

Per ora si sente solo il rompo del motore e si scorge una sagoma scura, ma l'Aprilia questa mattina ha dato una piccola anteprima della RS-GP 2022, la moto con cui proverà a fare un ulteriore salto di qualità in MotoGP, dopo che nello scorso anno è riuscita a provare la gioia del podio a Silverstone e della prima fila al Sachsenring.

La Casa di Noale ha pubblicato un breve video su Instagram, nel quale il nuovo prototipo per la classe regina viene messo in moto davanti ai due piloti titolari, Aleix Espargaro e Maverick Viñales, che non resistono alla tentazione di immortalarla con i propri smartphone in attesa di salire in sella la settimana prossima, nei test di Sepang.

Sicuramente i due piloti spagnoli saranno in pista in Malesia nelle giornate del 5 e 6 febbraio, ma non è da escludere che possano girare anche nello shakedown riservato a rookie e collaudatori, che inizierà lunedì 31 gennaio, perché non bisogna dimenticare che la Casa di Noale è l'unica a poter ancora disporre delle concessioni.

Nel post pubblicato oggi poi spicca una seconda cosa, ovvero la data del 10 febbraio, che con ogni probabilità sarà quella della presentazione della squadra, che dovrebbe avvenire quindi alla vigilia del secondo test pre-stagionale della MotoGP, quello che si disputerà sull'inedito circuito di Mandalika, in Indonesia.

Tra test e presentazioni, la MotoGP si appresta quindi ad iniziare due settimane che saranno a dir poco "calde"...