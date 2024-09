MotoGP | Annunciate le date dei test invernali 2025

Il 2025 della MotoGP inizierà con i test pre-stagionali a Valencia, proprio due giorni dopo l’ultima gara della stagione 2024 sulla pista di Cheste, come di consueto. Sarà poi il momento di riposare prima di tornare in azione dopo la pausa invernale: si partirà con lo Shakedown in Malesia per i tester e i debuttanti, in questo caso il giapponese Ai Ogura con Trackhouse, il thailandese Somkiat Chantra, da poco ufficializzato con il team LCR Idemitsu Honda, e lo spagnolo Fermin Aldeguer, che correrà con il team Gresini.

Lo Shakedown si svolgerà nell’arco di tre giorni, dal 31 gennaio al 2 febbraio, così come confermato quest’oggi dal campionato. I primi test ufficiali con tutti i team e i piloti 2025 avranno luogo sempre a Sepang dal 5 al 7 febbraio. Dopo questo primo test di pre stagione, il mondiale ha previsto lo svolgimento di un evento di presentazione del 2025 a Bangkok il 9 febbraio. Successivamente, il 12 e 13 febbraio si svolgerà la seconda parte di test ufficiali pre-stagionali per tutti i team e i piloti.

Due settimane dopo gli ultimi test, il 2 marzo, inizierà la stagione con il Gran Premio di Thailandia, che per la prima volta diventerà il punto di partenza della stagione MotoGP, prendendo il posto del Qatar. Inoltre, l’appuntamento thailandese si è assicurato l’evento inaugurale dell’anno sia per il 2025 che per il 2026.

Gradinate a Sepang Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images

La prima gara dell’anno a Buriram sarà anche la prima tappa di una doppietta che, molto probabilmente, vederà sette giorni dopo un appuntamento su un altro circuito asiatico. La previsione è che, subito dopo, il Mondiale si sposterà in America. Lì, l’Argentina recupererebbe la sua gara un anno dopo la cancellazione dell’edizione 2024 a causa della politica di tagli imposta dal governo di Javier Milei.

Il Gran Premio di Termas de Rio Hondo dovrebbe essere attaccato, prima o dopo, a quello degli Stati Uniti ad Austin. Queste deduzioni si combinano con alcune certezze già annunciate: parliamo della gara a Le Mans l’11 maggio e quella di Silverstone il 25 maggio, oltre al Gran Premio d’Austria, che si disputerà il 17 agosto.

Test pre-stagione 2025 di MotoGP

31 gennaio-1-2 febbraio: Shakedown Sepang

5-6-7 febbraio: Test ufficiali Sepang

12-13 febbraio: Test ufficiali Buriram

Moto3 e Moto2

Per quanto riguarda Moto3 e Moto2, i test ufficiali di pre-stagione si svolgeranno a febbraio del 20245. Non ci sarà il test di Valencia e novembre.

Test Valencia Moto3: 7-8 febbraio

Test Valencia Moto2: 9-10 febbraio

Test Jerez Moto2 Moto3: 18-19-20 febbraio