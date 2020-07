MotoGP, Andalusia: Quartararo pole, Bagnaia in prima fila

Il derby in casa Yamaha sembra farsi davvero incandescente: Maverick Vinales aveva teoricamente fatto segnare la pole position del Gran Premio di Andalusia, ma il miglior crono del pilota spagnolo è stato cancellato per essere andato oltre i limiti della pista alla curva 7 e la partenza al palo è stato consegnata all'altra M1 di Fabio Quartararo.

Al francese del Team Petronas è bastato quindi il crono di 1'37"007, più alto di quello della scorsa settimana, per firmare la sua seconda pole stagionale, che è anche l'ottava in carriera. Vinales però aveva sfoderato un giro "alla Marquez" ed è sicuramente pronto a dare battaglia domani.

L'altra notizia di queste qualifiche però è senza ombra di dubbio la resa di Marc Marquez, confermata ai microfoni delle televisioni dal team manager della HRC, Alberto Puig.

Marc Non ha completato neanche un giro in Q1, rientrando ai box subito e poi scappando sul camion del team. Probabilmente il campione del mondo ha chiesto troppo al suo fisico con un run di 10 giri nella FP4 e questo è stato il segnale che ha sventolato la sua bandiera bianca.

In ogni caso, essere tornato in moto a soli 4 giorni dall'operazione all'omero destro fratturato domenica scorsa rimane una grande impresa per il pilota della Honda.

Dopo averla solo sfiorata una settimana fa, Pecco Bagnaia è andato invece a prendersi la sua prima partenza in prima fila nella classe regina: il pilota della Ducati Pramac ha mancato la pole position per appena 169 millesimi, ma sorpattutto ha risposto colpo su colpo ai tentativi di soffiargli la top 3 degli inseguitori, migliorandosi in ogni tentativo. Un altro segnale importante per lui, che ancora non ha messo la firma sul contratto per il prossimo anno.

Rispetto alla scorsa settimana ha invece fatto un grande passo avanti Valentino Rossi: il "Dottore" aprirà la seconda fila in uno schieramento fortemente dominato dalle Yamaha, che vede anche quella di Franco Morbidelli in sesta posizione, dopo che il portacolori del Team Petronas era stato costretto a costretto a passare dalla Q1.

Così come dalla Q1 ci è passato uno strepitoso Miguel Oliveira, che è andato a piazzare la KTM del team Tech 3 in quinta posizione, a cavallo tra le due M1 degli italiani, pur avendo fatto un solo tentativo nel corso della Q2.

Solo ottava la prima delle Honda, che ancora una volta è stata quella di Takaaki Nakagami: il giapponese aveva intermedi in linea per la prima fila, ma poi è andato lungo nella ghiaia della curva 13, quindi schiererà la sua RC213V del Team LCR in ottava posizione, tra la Ducati Pramac di Jack Miller e la KTM di Brad Binder.

Decimo posto in griglia per la Suzuki di Joan Mir, che continua a faticare su una pista che sulla carta doveva essere congeniale alla GSX-RR. Solo 12esimo anche Pol Espargaro, che con la sua KTM ha pagato a caro prezzo una caduta alla curva 2, finendo alle spalle di un Danilo Petrucci che in 11esima posizione rappresenta solo la punta dell'iceberg delle difficoltà del team ufficiale Ducati.

Sarà una gara decisamente in salita per Andrea Dovizioso: il ducatista ha mancato l'accesso alla Q2 sia in forma diretta che passando dalla Q1. Nel primo segmento della qualifica ha chiuso addirittura alle spalle della Honda di Cal Crutchlow, reduce da un'operazione allo scafoide, che è stato il primo degli eliminati. Se quella del britannico del team di Lucio Cecchinello è una mezza impresa, per il forlivese sarà durissima provare a rimontare dal 14esimo posto in griglia.

A completare la quinta fila ci sarà la Ducati Avintia di Johann Zarco, mentre l'Aprilia di Aleix Espargaro aprirà la sesta fila dello schieramento di partenza. Evidentemente, i 500 giri di motore in meno che utilizza ora la RS-GP si fanno sentire soprattutto quando è il momento di lottare contro il cronometro.

Ci ha provato Alex Rins, che con la sua Suzuki però non è riuscito ad andare oltre al 20esimo posto in griglia dopo l'infortunio di domenica scorsa. Alle sue spalle ci sono solo le Honda dei due Marquez, con Alex che è anche incappato in una scivolata ad alta velocità alla curva 5. Ora bisognerà valutare quindi le sue condizioni.

