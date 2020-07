MotoGP, Andalusia, Libere 1: Vinales beffa Rossi

Dopo aver fatto doppietta domenica scorsa, la Yamaha ha iniziato il secondo weekend sul circuito di Jerez de la Frontera, quello del Gran Premio di Andalusia, piazzando tre moto nelle prime quattro posizioni.

La notizia però è il grande passo avanti mostrato da Valentino Rossi. Il "Dottore" è stato al comando fino a pochi secondi dalla conclusione del turno, venendo infilato solo dal compagno di squadra Maverick Vinales, che sotto alla bandiera a scacchi ha fermato il cronometro su un tempo di 1'37"063.

Il pesarese invece si è fermato a 1'37"205, tempo comunque interessante rispetto a quelli che aveva fatto il weekend scorso, anche se bisognerà vedere se sarà in grado di ripetersi quando la temperatura dell'asfalto si farà rovente nel pomeriggio.

Come detto, sono tre le Yamaha nelle prime posizioni, perché al quarto posto c'è anche quella di Franco Morbidelli, ma la vera sorpresa di questa FP1 sono state le KTM: il rookie Brad Binder si è issato addirittura fino in terza posizione con un ottimo 1'37"370, ma anche Pol Espargaro e Miguel Oliveira non sono stati tanto da meno, occupando la quinta e la sesta posizione.

Settimo tempo per la migliore delle Ducati, che è stata quella di Jack Miller, accreditato di un tempo di 1'37"566. Poco distante Andrea Dovizioso, decimo ed un paio di decimi più lento. Davanti a lui ci sono poi anche la Honda di Takaaki Nakagami e l'Aprilia di Aleix Espargaro.

Il giapponese ha tenuto alto l'onore della Casa nipponica in un turno che ha visto Alex Marquez in 15esima piazza ed il convalescente Cal Crutchlow 20esimo a poco meno di 2". Il britannico, tra le altre cose, ha provato anche un telaio leggermente modificato sulla sua RC213V.

Bisogna ricordare invece che Marc Marquez, tornare subito a Jerez dopo la frattura dell'omero destro di domenica scorsa, oggi non scenderà in pista preservandosi in vista delle qualifiche di domani, visto che dispone già di un buon assetto e di tanti dati.

Positivo il nono tempo di Espargaro, che aveva posto come obiettivo per oggi proprio il provare a guadagnarsi subito un posto nella Q2. Al momento nel quadro della Q2 mancano invece le Suzuki: tutto regolare per Alex Rins, rientrato dall'infortunio, che chiude il gruppo in 21esima posizione a 3". Paga sei decimi invece Joan Mir, che si ritrova 11esimo.

Al momento in Q2 non ci sarebbe neanche il leader del Mondiale Fabio Quartararo, che però con la sua Yamaha Petronas non ha tentato un vero e proprio "time attack" ed è 13esimo in 1'37"832. Attardate poi le altre due Ducati di Danilo Petrucci e Pecco Bagnaia, che sono rispettivamente in 16esima e 17esima posizione, con il portacolori del Pramac Racing che si è visto rovinare il giro buono da una chiusura decisa di Alex Marquez.

Guarda il Gran Premio Red Bull di Andalusia live su DAZN. Attiva ora