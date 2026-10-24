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MotoGP | Ancora un ritiro per Bagnaia, pessimista per domani: "Sul bagnato e sull'asciutto sono lento uguale..."

Il pilota della Ducati è stato costretto ad alzare bandiera bianca dopo appena tre giri nella Sprint di Phillip Island, ma non è voluto entrare nei dettagli del problema che ha colpito la sua Desmosedici GP. Forse con la strategia giusta sarebbe almeno entrato in Q2, ma anche sul bagnato non pensa di poter ambire a più del nono posto domani.

Matteo Nugnes

Pubblicato: 24 ott 2026, 07:53

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Francesco Bagnaia, Ducati Team

Foto di: Qian Jun / MB Media via Getty Images

La Sprint di Phillip Island è durata appena tre giri per Pecco Bagnaia. Dopo una qualifica deludente, conclusa al 16° posto sul bagnato, le cose stavano andando addirittura peggio per il pilota della Ducati nella gara breve, perché al secondo giro era precipitato in ultima posizione e poco più tardi ha riportato la sua Desmosedici GP al box.

Tuttavia, il piemontese non ha dato grandi spiegazioni su ciò che lo ha portato a collezionare il suo nono zero tra Sprint e gare lunghe dopo la pausa estiva.

"Ho avuto un piccolo problema e mi sono ritirato. Non un problema fisico mio, ma che può succedere. Mi sono solo dovuto fermare, perché era difficile rimanere in pista, la situazione peggiorava di curva in curva.", ha tagliato corto Pecco, parlando con i giornalisti presenti a Phillip Island, tra cui quelli di Motorsport.com.

L'eliminazione in Q1 è stata un po' una sorpresa, perché nella FP2 di questa mattina aveva dato la sensazione di potersi giocare le sue carte sul bagnato. Il tre volte iridato però ha ammesso di aver scelto la gomma sbagliata quando è stato il momento di andare in qualifica. Al netto che partire più avanti non avrebbe cambiato l'epilogo della Sprint.

Francesco Bagnaia, Ducati Team

Foto di: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

"Abbiamo sbagliato strategia, abbiamo sbagliato gomma, ma ci può stare perché sono condizioni difficili da interpretare quando sei il primo ad entrare in pista. Però, in generale, abbiamo sbagliato strategia e parto indietro. Non so se sarei riuscito ad entrare in Q2. Penso di sì, però non sarebbe cambiato niente per quanto è successo poi in gara".

Quando poi gli è stato domandato se abbia una preferenza tra pioggia ed asciutto per la gara di domani, non si è sbilanciato, ma semplicemente perché ritiene di non essere competitivo in entrambe le condizioni.

"E' identico, non mi cambia niente, sul bagnato e sull'asciutto sono lento uguale. Sono a metà classifica e onestamente non posso ambire a fare top 5. Un obiettivo realistico è fare dal nono al 12° posto e bisogna puntare a quello", ha concluso.

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