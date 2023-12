MotoGP | Analisi: un 2023 da record per l'affluenza in pista

Il Campionato del Mondo di MotoGP ha avuto un altro anno positivo in termini di affluenza ai circuiti. Se è vero che il campionato soffre di una crisi di popolarità, che ha spinto ad iniziative come l'introduzione delle gare Sprint, è altrettanto vero che il pubblico ha risposto positivamente in questa stagione 2023. Il campionato ha raggiunto il record storico di 2,8 milioni di spettatori sui circuiti, una cifra che ora analizzeremo. L'unico dato mancante è quello del GP delle Americhe, che non riporta più le sue cifre.

Il Gran Premio di Francia è il grande trionfatore della stagione 2023, ed ha battuto il precedente record di presenze della MotoGP. Sede del 1.000° Gran Premio dalla creazione del Campionato del Mondo nel 1949, Le Mans ha attirato un pubblico che nessun altro evento è riuscito ad eguagliare. Questo secondo i dati forniti dalla Dorna, promotrice del campionato, che ogni anno tiene traccia del numero di spettatori presenti sui circuiti.

Come nel 2022, l'evento francese ed il GP di Germania hanno entrambi attirato più di 200.000 spettatori nel fine settimana. Questa volta, la gara sul circuito Bugatti ha battuto il Sachsenring con 278.805 biglietti venduti, in un fine settimana che ha visto trionfare Jorge Martin nella Sprint e Marco Bezzecchi la domenica.

Le Mans è anche il circuito più visitato la domenica, che rimane il giorno che attira il maggior numero di spettatori al Gran Premio, nonostante il sabato abbia una gara in più. Con 116.692 persone sugli spalti, l'evento francese è sfidato solo da Assen, dove il richiamo delle gare domenicali è ancora molto forte per tradizione e piuttosto ampio rispetto agli altri due giorni.

Pertanto, i dieci Gran Premi con il maggior numero di presenze nel corso della stagione rimangono gli stessi del 2022.In Spagna spicca il Gran Premio della Comunità Valenciana, che ha chiuso la stagione. L'attrazione di avere in palio il titolo tra Pecco Bagnaia e Jorge Martin, oltre ad altre attrattive come l'addio di Marc Márquez alla Honda, hanno giocato a favore dell'evento sul Circuito Ricardo Tormo, dove i tifosi hanno risposto anche nel test post-stagionale del martedì successivo.

Entrando nel dettaglio, alcuni eventi hanno migliorato significativamente i dati di affluenza. È il caso dei round italiani, che hanno reagito molto bene dopo un preoccupante 2022, primo anno senza Valentino Rossi, con 61.592 spettatori in più al Mugello (135.670 in totale), che può vantare l'incremento maggiore, e 39.916 in più a Misano (141.056 in totale).

Il GP di Francia, invece, ha guadagnato 53.805 spettatori in un anno. Il GP del Portogallo ha registrato un aumento di 47.708 spettatori (123.608 in totale), così come il Circuito di Jerez, con un incremento di 40.378 spettatori (163.479 tra i tre giorni). Losail ha sorpreso tutti con la sua affluenza totale che, pur rimanendo la più bassa della stagione (55.050), ha visto un aumento di 37.078 spettatori, in linea con il GP di Cataogna (+37.491, meno di 10.000 da Jerez) e Valencia (+25.509).

Dunque, tutti i Gran Premi hanno guadagnato spettatori nel 2023 o hanno mantenuto le cifre del 2022 (l'Argentina ha perso solo poche centinaia di spettatori), con un'unica eccezione: il GP d'Australia, che ha subito una perdita di 19.771 spettatori quando la Sprint della MotoGP, spostata alla domenica, è stata annullata a causa delle condizioni meteorologiche.

Oltre a Francia e Qatar, Portogallo, Malesia, Indonesia, Germania ed Olanda hanno battuto i loro record di sempre. In totale, dieci di essi hanno superato la soglia dei 150.000 spettatori, rispetto agli otto dell'anno scorso. Sono tutti segnali di un ritorno a buoni numeri. Dopo questa stagione di venti eventi, che diventeranno 22 nel 2024, 2,857 milioni di spettatori hanno assistito alle gare sulle tribune, vale a dire quasi 430.000 spettatori in più rispetto all'anno scorso.

La MotoGP può finalmente dire di essere uscita dalla crisi del COVID-19 e dai suoi effetti collaterali in termini di presenze, dato che questo totale è quasi identico a quello della stagione 2019, l'ultima disputata prima dell'arrivo della pandemia. Il 2023 ha attirato circa 5.000 spettatori in meno rispetto al 2019 e 26.000 in meno rispetto al record assoluto del 2018.

Ma questo record della MotoGP è stato certamente superato nel 2023. Va ricordato che, come ogni anno dopo la pandemia, manca un dato sui numeri degli spettatori, quello del Gran Premio delle Americhe, che non riporta più il numero delle presenze. In precedenza, Austin attirava circa 120.000 spettatori per weekend, o anche di più.

L'affluenza ai Gran Premi 2023



Gran Premio

Affluenza domenicale

Affluenza week-end GP di Francia 116 692 278 805 GP di Germania 96 151 233 196 GP di Valencia 93 044 195 889 GP d'Argentina 72 118 186 038 GP della Malesia 90 637 182 912 GP della Thailandia 75 699 179 811 GP d'Olanda 105 842 179 167 GP d'Austria 93 519 173 017 GP di Spagna 79 625 163 479 GP di Catalogna 71 855 152 065 GP di San Marino 79 424 141 056 GP d'Italia 77 921 135 670 GP del Portogallo 67 204 123 608 GP di Gran Bretagna 48 564 115 959 GP d'India 58 605 111 762 GP d'Indonesia 73 129 102 929 GP del Giappone 40 908 76 125 GP d'Australia 19 787 71 387 GP del Qatar 26 822 55 055

*I dati non includono il GP delle Americhe