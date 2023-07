MotoGP | Analisi: come sarebbe la stagione 2023 senza le Sprint?

Le gare Sprint sono state uno dei più grandi cambiamenti del format della MotoGP negli oltre 70 anni di storia del mondiale. Sebbene all'inizio le critiche dei piloti nei confronti della novità fossero contrastanti, dopo otto gare le opinioni negative si sono affievolite.

Nel complesso, le gare brevi hanno aggiunto una nuova ed entusiasmante dinamica ai weekend di gara e si sono rivelate un ottimo intrattenimento. Anche i 12 punti bonus offerti per le vittorie delle Sprint nei fine settimana hanno avuto un impatto significativo sul panorama del campionato, che ora è in pausa estiva.

Dopo il Gran Premio d'Olanda, il campione del mondo in carica Pecco Bagnaia guida la classifica generale con 35 punti di vantaggio sul pilota del Pramac Racing Ducati Jorge Martin.

Classifica del Mondiale piloti MotoGP 2023 dopo 8 Gran Premi

Come dimostrano i risultati sopra riportati, i primi tre in classifica sono abbastanza vicini, prima del grande salto di 44 punti di Brad Binder, quarto classificato.

Bisogna ricordare che a metà della stagione 2022, Bagnaia era a 91 punti da Fabio Quartararo, dopo quattro ritiri nelle prime 10 gare. Un'eroica rimonta ha permesso al pilota Ducati di superare questo gap e addirittura divincere il campionato. Nel 2023, però, le gare sprint si sono rivelate le più grandi alleate di Bagnaia.

Una scivolata mentre era secondo nel Gran Premio d'Argentina, un'altra mentre era in testa ad Austin e una caduta mentre lottava per il terzo posto con Maverick Viñales nel GP di Francia hanno portato Bagnaia a perdere 61 punti potenziali prima della pausa estiva.

Francesco Bagnaia, Ducati Team, Marco Bezzecchi, VR46 Racing Team, Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

In base ai risultati delle sole gare lunghe, l'italiano avrebbe ottenuto 120 punti nei primi otto round: un'impressionante serie di vittorie, secondi posti e vittorie nella tripletta Italia-Germania-Olanda gli avrebberogarantito la vetta della classifica se non ci fossero state gare sprint nel 2023.

Ma il vantaggio di Bagnaia sarebbe di soli tre punti su Bezzecchi, le cui due vittorie della domenica lo avrebbero portato al secondo posto davanti a Martin. I due secondi posti consecutivi dello spagnolo in Francia e in Italia e la sua vittoria al Sachsenring lo porterebbero a 100 punti.

Il campione del mondo in carica è stato quindi il pilota più forte nelle Sprint del 2023, vincendone tre e finendo sul podio in tutte tranne una (74 dei suoi 194 punti provengono dalle gare brevi). Martin ha al suo attivo due vittorie al sabato e altri tre podi (59 dei suoi 159 punti), mentre Bezzecchi ha una vittoria e due podi (41 dei suoi 158 punti).

Anche Binder ha tratto grandi benefici dal nuovo format, vincendo due sprint e ottenendo 47 punti al sabato. Sono solo 20 in meno di quelli che ha ottenuto contando i risultati della domenica. Con il format precedente, sarebbe sceso al sesto posto in classifica, dietro a Johann Zarco e Luca Marini.

Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Le Sprint hanno fatto poca differenza nella stagione 2023 di Fabio Quartararo, con il pilota della Yamaha che ha ottenuto 56 dei suoi 64 punti totali quest'anno. Il pilota di Nizza ha ottenuto solo otto punti al sabato, con il terzo posto ad Assen come miglior risultato in volata.

Per Marc Márquez, tuttavia, queste gare sono state l'unico motivo per cui ha ottenuto punti nel 2023. Dopo essere caduto in Portogallo e aver saltato i tre round successivi, prima di cadere nuovamente nelle gare lunghe in Francia e in Italia e di saltare Germania e Paesi Bassi per infortunio, il pilota della Honda non ha ottenuto alcun punto la domenica nel 2023. I 15 punti conquistati in otto gare sono arrivati nelle Sprint: terzo in Portogallo, quinto in Francia e settimo in Italia.

L'otto volte campione del mondo è quindi l'unico pilota a tempo pieno ad aver preso parte a un Gran Premio in questa stagione senza ottenere punti la domenica. Iker Lecuona, invece, che ha sostituito Márquez a Jerez e Joan Mir ad Assen, non è andato a punti in nessuna delle gare, lunghe o corte, in cui è partito.

Inoltre, 11 piloti - Augusto Fernandez, Fabio Di Giannantonio, Takaaki Nakagami, Lorenzo Savadori, Jonas Folger, Raul Fernandez, Michele Pirro, Danilo Petrucci, Joan Mir, Stefan Bradl e Iker Lecuona - non sono andati a punti il sabato.

Top 10 MotoGP 2023 contando le gare lunghe della domenica

Pecco Bagnaia, 120 punti

2. Marco Bezzecchi, 117 punti

3. Jorge Martín, 100 punti

4. Johann Zarco, 90 punti

5. Luca Marini, 71 punti

6. Brad Binder, 67 punti

7. Aleix Espargaró, 56 punti

8. Fabio Quartararo, 56 punti

9. Jack Miller, 54 punti

10. Alex Márquez, 54 punti